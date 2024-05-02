Çin Turizm Günü etkinlikleri başladı

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BEİJİNG, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, 19 Mayıs Çin Turizm Günü etkinliklerinin, "Çin'i keşfet, mutlu bir hayat sür" temasıyla 1 Mayıs'ta başladığını açıkladı.

Bu yıl 19 Mayıs'ta 14. Çin Turizm Günü kutlanacak. Plana göre bu ay boyunca temalı günlük, haftalık ve aylık etkinlikler dahil olmak üzere bir dizi etkinlik düzenlenecek. 19 Mayıs'ta her bir eyalet bölgesi ana mekan olarak bir şehir seçecek ve 2024 temasına odaklanan çeşitli tanıtım faaliyetleri gerçekleştirecek. Bu etkinlikler aracılığıyla halka çeşitli kültürel ve turistik faydalar sağlanacak.

Temalı haftalık etkinlikler sırasında kültür ve turizm etkinliklerine ev sahipliği yapmak üzere 6 büyük şehir seçilecek. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu şehirler sırayla "Ye, Kal, Gez, Alışveriş Yap ve Eğlen" temalı geri sayım etkinlikleri düzenleyecek.

Temalı aylık etkinlikler sırasında ise halka yönelik kültürel ve turistik faydaların organize edilmesinin yanı sıra turizm tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi için yoğun çaba sarf edilecek.