Çin, Vatikan ile ilişkileri karşılıklı saygı ve eşit diyalog temelinde geliştirmeye hazır

Güncel

BEİJİNG, 2 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Vatikan ile ilişkileri karşılıklı saygı ve eşit diyalog temelinde geliştirmeye hazır olduklarını söyledi.

Vatikan kısa süre önce Vatikan ile Çin hükümeti arasında yapılan anlaşma uyarınca geçtiğimiz hafta içinde üç Çinli Katolik piskoposun takdis edildiğini duyurmuştu.

Perşembe günkü basın toplantısında konuyla ilgili bir soruya yanıt veren Wang, Çin ve Vatikan'ın son yıllarda iletişimi sürdürdüğünü ve Papalık ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Piskopos Atanmasına Yönelik Geçici Anlaşma'nın iyi şekilde uygulandığını belirtti.

Wang, Vatikan ile ilişkileri karşılıklı saygı ve eşit diyalog ilkeleri temelinde geliştirmeye hazır olduklarını kaydetti.