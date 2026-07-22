Çin ve AB Arasında Ortaklık Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin ve AB Arasında Ortaklık Vurgusu

Çin ve AB Arasında Ortaklık Vurgusu
22.07.2026 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, AB ile ilişkileri güçlendirmenin önemine değindi, ticaretin siyasallaşmaması gerektiğini belirtti.

BEİJİNG, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Avrupa'nın, ilişkilerini ortaklık olarak konumlandırmaya devam etmesi, ekonomik ve ticari konuları siyasallaştırmaktan ve etkileşimlerde güvenlik kavramını aşırı genişletmekten kaçınması, uzun vadeli bir bakış açısıyla yukarı yönlü ve dinamik bir ticaret dengesi için çalışması gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang salı günü Çin'in başkenti Beijing'de Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı David McAllister başkanlığında farklı parti temsilcilerinden oluşan Avrupa Parlamentosu heyeti ile bir araya geldi.

Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'nin gönderdiği ilk heyetle görüşmekten memnuniyet duyduğunu belirten Wang, Çin'in kalkınmasının barış gücünün artışı, istikrar unsurlarının güçlenmesi ve refah ile kalkınma güvencesi anlamına geldiğini, dünya barışı ve kalkınmasına en büyük kesinliği sağladığını ifade etti.

Avrupa Parlamentosu'nun AB dış politikası üzerinde büyük etkiye sahip olduğunu belirten Wang, heyetin Çin'deki çeşitli kesimlerle temasları artırmasının, AB'nin Çin hakkında rasyonel ve nesnel bir bakış açısı geliştirmesini daha iyi sağlamak üzere çalışmasının ve Çin'e yönelik proaktif ve doğru politikalar benimsemesinin beklendiğini kaydetti.

Çin ve AB'nin rakip değil ortak olduğunu ve iki tarafın çıkarlarının, derin şekilde iç içe geçmiş olduğunu ifade eden Wang, AB ile küresel meselelerde koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeye, eşit ve düzenli bir çok kutuplu dünya ile evrensel olarak faydalı ve kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmeyi ilerletmeye ve dünya barışına, istikrarına ve refahına olumlu katkılar sunmaya hazır olduklarını belirtti.

McAllister ise AB'nin Çin ile ilişkilerine büyük önem verdiğini, Çin'in kayda değer kalkınma başarısını takdir ettiğini ve Çin ile bağları koparma girişimlerine karşı olduğunu söyledi. McAllister, iki tarafın yasama organları arasındaki temasların yeniden başlamasını memnuniyetle karşılayan AB'nin, AB-Çin ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini teşvik etmek üzere Çin ile diyaloğu artırmaya, karşılıklı anlayışı derinleştirmeye ve işbirliğini ilerletmeye hazır olduğunu dile getirdi.

McAllister, AB'nin Çin ile yakın iletişimi sürdürmek ve yeşil kalkınma ile iklim değişikliğiyle mücadele gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmek istediğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve AB Arasında Ortaklık Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lüleburgaz’da kaçak soğuk hava deposuna yapılan baskında 4,6 ton ete el konuldu Lüleburgaz'da kaçak soğuk hava deposuna yapılan baskında 4,6 ton ete el konuldu
Aksaray’da çoban köpeğini satırla katleden cani kıskıvrak yakalandı Aksaray'da çoban köpeğini satırla katleden cani kıskıvrak yakalandı
Samsun’da korkunç olay: 18 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu Samsun'da korkunç olay: 18 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
Washington Post: İran’daki savaş dolayısıyla Pentagon bütçesi hızla tükeniyor Washington Post: İran'daki savaş dolayısıyla Pentagon bütçesi hızla tükeniyor
Dilovası fabrika yangını davasında sanık: Vergi ödeyemez duruma düştüm Dilovası fabrika yangını davasında sanık: Vergi ödeyemez duruma düştüm
Aydın’da yanan tekneden denize atlayan 2 kişi kurtarıldı Aydın'da yanan tekneden denize atlayan 2 kişi kurtarıldı
Suudi turist, fotoğraf çekilmek istediği derede boğuldu Suudi turist, fotoğraf çekilmek istediği derede boğuldu
Pendik’te otomobil dereye düştü kaza kamerada Pendik'te otomobil dereye düştü; kaza kamerada
Rize’de vatandaşı ayı kovaladı, o anlar kameraya yansıdı Rize'de vatandaşı ayı kovaladı, o anlar kameraya yansıdı
Orta Doğu yangın yeri İran, Bahreyn ve Erbil’i vurdu Orta Doğu yangın yeri! İran, Bahreyn ve Erbil'i vurdu
Yılan, bahçeye inen adamın ayağına saldırdı Yılan, bahçeye inen adamın ayağına saldırdı

17:26
Muğla’nın Fethiye ilçesinde orman yangını Tahliyeler başladı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını! Tahliyeler başladı
17:25
CHP’de 4 il başkanı daha görevden alındı
CHP'de 4 il başkanı daha görevden alındı
17:10
Almalı mı satmalı mı İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini
Almalı mı satmalı mı? İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini
16:34
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter ifade için adliyede
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter ifade için adliyede
16:23
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok
16:11
Trump gittikçe sertleşiyor İran’a yeni tehdit
Trump gittikçe sertleşiyor! İran'a yeni tehdit
15:44
Ardahan’a veda eden Vali Mehmet Fatih Çiçekli’den çok konuşulacak sözler
Ardahan'a veda eden Vali Mehmet Fatih Çiçekli'den çok konuşulacak sözler
15:22
4 ilde orman yangını Evler tahliye edildi
4 ilde orman yangını! Evler tahliye edildi
15:06
CHP resmen bölünüyor Bir ilin vekili daha tarafını belli etti
CHP resmen bölünüyor! Bir ilin vekili daha tarafını belli etti
14:28
AK Parti’den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özgür Özel’e tavsiyede bulundu
AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özgür Özel'e tavsiyede bulundu
14:04
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 18:15:28. #7.12#
SON DAKİKA: Çin ve AB Arasında Ortaklık Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.