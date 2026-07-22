Çin ve AB Arasında Ortaklık Vurgusu

BEİJİNG, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Avrupa'nın, ilişkilerini ortaklık olarak konumlandırmaya devam etmesi, ekonomik ve ticari konuları siyasallaştırmaktan ve etkileşimlerde güvenlik kavramını aşırı genişletmekten kaçınması, uzun vadeli bir bakış açısıyla yukarı yönlü ve dinamik bir ticaret dengesi için çalışması gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang salı günü Çin'in başkenti Beijing'de Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı David McAllister başkanlığında farklı parti temsilcilerinden oluşan Avrupa Parlamentosu heyeti ile bir araya geldi.

Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'nin gönderdiği ilk heyetle görüşmekten memnuniyet duyduğunu belirten Wang, Çin'in kalkınmasının barış gücünün artışı, istikrar unsurlarının güçlenmesi ve refah ile kalkınma güvencesi anlamına geldiğini, dünya barışı ve kalkınmasına en büyük kesinliği sağladığını ifade etti.

Avrupa Parlamentosu'nun AB dış politikası üzerinde büyük etkiye sahip olduğunu belirten Wang, heyetin Çin'deki çeşitli kesimlerle temasları artırmasının, AB'nin Çin hakkında rasyonel ve nesnel bir bakış açısı geliştirmesini daha iyi sağlamak üzere çalışmasının ve Çin'e yönelik proaktif ve doğru politikalar benimsemesinin beklendiğini kaydetti.

Çin ve AB'nin rakip değil ortak olduğunu ve iki tarafın çıkarlarının, derin şekilde iç içe geçmiş olduğunu ifade eden Wang, AB ile küresel meselelerde koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeye, eşit ve düzenli bir çok kutuplu dünya ile evrensel olarak faydalı ve kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmeyi ilerletmeye ve dünya barışına, istikrarına ve refahına olumlu katkılar sunmaya hazır olduklarını belirtti.

McAllister ise AB'nin Çin ile ilişkilerine büyük önem verdiğini, Çin'in kayda değer kalkınma başarısını takdir ettiğini ve Çin ile bağları koparma girişimlerine karşı olduğunu söyledi. McAllister, iki tarafın yasama organları arasındaki temasların yeniden başlamasını memnuniyetle karşılayan AB'nin, AB-Çin ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini teşvik etmek üzere Çin ile diyaloğu artırmaya, karşılıklı anlayışı derinleştirmeye ve işbirliğini ilerletmeye hazır olduğunu dile getirdi.

McAllister, AB'nin Çin ile yakın iletişimi sürdürmek ve yeşil kalkınma ile iklim değişikliğiyle mücadele gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmek istediğini de sözlerine ekledi.