Çin ve Arap Birliği İsrail\'in Filistin\'e saldırganlığını kınadı

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Çin ve Arap Birliği ülkeleri yayımladıkları ortak açıklamada, " İsrail'in Filistin halkına karşı süregelen saldırganlığını kınadıklarını" bildirdi.

Çin ile Arap Birliği üyesi 22 ülke, Pekin'de düzenlenen Çin-Arap İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı'nın ardından Filistin konusunda 21 maddelik ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, Filistinlilerin açıklıkla, Gazze Şeridi'ndeki tüm yaşamsal bağlantılarını koparan ölümcül bir kuşatmayla karşı karşıya olduğu, yerleşimlerin, hastanelerin, okulların, camilerin, kiliselerin ve altyapının imha edildiği, binlerce Filistinlinin esir edilip işkenceye uğradığı belirtilerek, "İsrail'in Filistin halkına karşı süregelen saldırganlığını kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarının, yerinden edilmiş insanlara ait çadırların bombalanmasının ve sınır geçişinin kontrol altına alınmasının da kınandığı açıklamada, Filistin meselesinde başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) güncel 2728 sayılı kararı olmak üzere BM'nin ilgili kararlarının uygulanarak Gazze Şeridi'nde acil ateşkesin sağlanması ve Filistin sorununa adil ve kalıcı çözüm bulunması için çaba gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

Filistinlilerin kitlesel olarak yurtlarından edilmesine dönük her türlü plan ve girişime karşı olduklarını, bunun Orta Doğu'da barış umudunu yok edeceği ve çatışmanın bölgeye yayılmasına yol açacağı uyarısında bulunan taraflar, BMGK'ye, acil, kapsamlı ve kalıcı ateşkesi sağlayacak, Filistin halkının zorla yerinden edilmesine son verecek, Gazze Şeridi'ne yardım akışını güvenceye alacak, ilgili Konsey kararlarının uygulanmasını sağlayarak Gazze'de hayatı normale döndürecek bağlayıcı karar alma çağrısı yaptı.

ABD'nin Filistin vetosuna kınama

Taraflar, ayrıca Filistin'in BM üyeliğini veto etmesi dolayısıyla ABD'yi kınadıklarını bildirdi.

İsrail'in işgalci güç olarak Gazze Şeridi'ndeki insani koşulların bozulmasından sorumlu olduğunun altını çizen taraflar, Tel Aviv'i uluslararası insancıl hukuka bağlı sorumluluklarını yerine getirmeye davet ederken Uluslararası Adalet Divanının Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı davada Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesinin ihlaline yönelik aldığı geçici tedbir kararlarını destekledikleri vurguladı.

Taraflar, İsrail'in Filistin devletinin topraklarını ve başkenti Doğu Kudüs'ü, Suriye'nin Golan Tepeleri'ni ve Lübnan topraklarını işgaline son verilmediği sürece bölgede barış, güvenlik ve istikrarın sağlanamayacağına dikkati çekerek, uluslararası topluma Filistin devletinin bağımsızlığını sağlayacak ve hukuka uygun siyasi çözümü hayata geçirecek "geri çevrilemez adımları" atma çağrısında bulundu.