Çin ve Bahreyn Arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Kuruldu - Son Dakika
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Çin ve Bahreyn Arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Kuruldu

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Bahreyn Kralı Hamad bin İsa El-Halife, iki ülke arasında ikili ilişkilerde yeni bir dönüm noktasını teşkil eden kapsamlı stratejik ortaklık kurulduğunu duyurdu. Xi, Bahreyn'in ulusal egemenlik, güvenlik ve istikrarını koruma çabalarını güçlü şekilde desteklediklerini ve Bahreyn'in bağımsız kalkınma yolunun yanı sıra Bahreyn'in 2030 Ekonomik Vizyonu ile çeşitlendirilmiş kalkınma stratejisine destek verdiklerini belirtti. İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 35. yıldönümü olduğunu hatırlatan Xi, Çin'in kapsamlı stratejik ortaklıklarını geliştirmek ve iki halka daha çok fayda sağlamak üzere Bahreyn'le çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

31.05.2024 18:12
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BEİJİNG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Bahreyn Kralı Hamad bin İsa El-Halife, iki ülke arasında ikili ilişkilerde yeni bir dönüm noktasını teşkil eden kapsamlı stratejik ortaklık kurulduğunu duyurdu.

Duyuru, Xi'nin Cuma günü resmi ziyaret için Çin'de bulunan El-Halife ile gerçekleştirdiği görüşmede yapıldı. El-Halife, ayrıca Perşembe günü Beijing'de düzenlenen Çin-Arap İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı'nın açılış törenine de katıldı.

Bahreyn'in Körfez bölgesinde Çin'in iyi bir dostu ve ortağı olduğunu kaydeden Xi, iki ülkenin farklı ulusal şartları olmasına karşın her zaman birbirine samimi şekilde davrandığını ve dostane ilişkilere sahip olduğunu söyledi.

Bu yılın, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 35. yıldönümü olduğunu hatırlatan Xi, Çin'in kapsamlı stratejik ortaklıklarını geliştirmek ve iki halka daha çok fayda sağlamak üzere Bahreyn'le çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Xi, Bahreyn'in ulusal egemenlik, güvenlik ve istikrarını koruma çabalarını güçlü şekilde desteklediklerini ve Bahreyn'in bağımsız kalkınma yolunun yanı sıra Bahreyn'in 2030 Ekonomik Vizyonu ile çeşitlendirilmiş kalkınma stratejisine destek verdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı, Bahreyn'le enerji, yatırım, ulaştırma, yeni enerji ve dijital ekonomi alanlarında işbirliğini güçlendirmeye ve yüksek kaliteli Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesindeki işbirliğinde daha fazla sonuç elde etmeye istekli olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin ve Bahreyn Arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Kuruldu - Son Dakika

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