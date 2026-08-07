Çin ve Belarus Ortak Tatbikat Yapacak

BEİJİNG, 7 Ağustos (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Chen Xi, Çin ve Belarus hava indirme birliklerinin ağustos ayının ortasından sonuna kadar Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinde "2026 Hızlı Kartal" ortak tatbikatını gerçekleştireceğini söyledi.

Chen cuma günkü basın toplantısında, tatbikat kapsamında yürütülecek eğitimlerin istihbarat ve karşı istihbarat, ele geçirme, kontrol altında tutma ve koruma, imha ve savunma gibi konulara odaklanacağını belirtti.

Ortak tatbikatın dördüncü kez düzenlendiğine dikkat çeken Chen, tatbikata katılan birliklerin savaş yeteneklerini daha da artıracağını ve iki ordu arasındaki tatbiki işbirliğini derinleştireceğini kaydetti.