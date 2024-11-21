Çin ve Brezilya'dan Ortak Kalkınma Vurgusu - Son Dakika
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Çin ve Brezilya'dan Ortak Kalkınma Vurgusu

Çin ve Brezilya, sürdürülebilir bir gelecek için ortak stratejiler geliştirme kararı aldı.

21.11.2024 14:05
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BRASILIA, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin ve Brezilya daha adil ve sürdürülebilir bir dünya için ikili ilişkilerini ortak geleceğe sahip bir topluluk seviyesine yükseltmeye karar verdi.

Söz konusu karar, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Rio de Janeiro'daki 19. G20 Liderler Zirvesi'ne katıldıktan sonra Brezilya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında ülkenin Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile yaptığı görüşmede alındı.

Xi, iki ülkenin ayrıca Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Brezilya'nın kalkınma stratejilerini uyumlu hale getirme kararı aldığını söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesi ve kalkınma stratejilerinin uyumlu hale getirilmesi kararını, ikili ilişkilerin gelişiminde tarihi bir an olarak niteleyen Xi, Çin-Brezilya ilişkilerinin küresel, stratejik ve uzun vadeli doğasını ortaya koyan, her iki halkın beklentilerini karşılayan, iki ülkenin modernleşmesine ivme kazandıran, destek veren ve uluslararası eşitlik ve adaleti ortaklaşa savunma ve dünyanın ortak kalkınmasını teşvik etme kararlılıklarını gösteren bu karardan övgüyle bahsetti.

Xi, ikili ilişkilerin gelişimi için iki tarafı egemenlik, güvenlik ve toprak bütünlüğü gibi temel çıkarları ilgilendiren konularda birbirlerini kararlılıkla desteklemeye, karşılıklı güvene dayalı stratejik ortaklar olmaya ve Küresel Güney'deki ülkeler için dayanışma, işbirliği, karşılıklı fayda ve ortak kalkınma konusunda örnek teşkil etmeye çağırdı.

İki ülkenin kalkınma stratejileri arasındaki uyumun derinleştirmesi gerektiğini belirterek iki ülkeden Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Brezilya'nın kalkınma stratejilerini uyumlu hale getirme konusundaki tarihi fırsatı değerlendirmelerini isteyen Xi, ekonomi ve ticaret, altyapı, finans, bilim ve teknoloji ve çevre koruma gibi kilit öneme sahip alanlarda işbirliğini derinleştirme ve uzay, tarım bilimleri ve teknoloji ve temiz enerji gibi alanlarda işbirliğini güçlendirme çağrısı yaptı.

Ulusal yönetişimde yoksulluğun azaltılmasına öncelik verdiklerini vurgulayan Xi, Brezilya'nın Fome Zero (Sıfır Açlık) programını desteklediklerini ve iki halkın daha iyi bir yaşam sürebilmesi için yoksulluğun azaltılması konusunda Brezilya ile işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Xi, Çin ve Brezilya'nın önde gelen gelişmekte olan ülkeler olarak istişarelerde bulunma, küresel dayanışmayı teşvik etme, insanlığın geleceğini ilgilendiren küresel zorluklarla birlikte mücadele etme ve yeşil dönüşüm, sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliği ve yapay zeka yönetişimi gibi alanlarda işbirliğini güçlendirme konularında öncülük etmeleri gerektiğini söyledi.

Lula ise Brezilya ve Çin'in birbirine saygı duyan ve birbirini destekleyen iki iyi dost olduğunu belirterek Çin'in Brezilya'nın en önemli stratejik ortağı, Çin halkının da Brezilya halkının en güvenilir dostu olduğunu söyledi.

Yeni Büyümeyi Hızlandırma Programı, yeni sanayi politikası ve Güney Amerika Entegrasyonu için Rotalar İnisiyatifi gibi kalkınma stratejilerini güçlü şekilde desteklediklerini ifade eden Lula, bunların Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile son derece uyumlu olduğunu belirtti.

Lula, Brezilya ve Çin'in kalkınma stratejileri arasındaki uyumun artmasının Brezilya'nın yeniden sanayileşmesine büyük katkı sağlayacağını, Güney Amerika'nın entegrasyonunu teşvik edeceğini ve gelişmekte olan ülkeler arasında dayanışma, işbirliği ve karşılıklı fayda için bir örnek teşkil edeceğini söyledi.

İki tarafın çalışma gruplarının altyapı, finans, sanayi zincirleri, bilim ve teknoloji ve ekolojik koruma gibi kilit öneme sahip alanlarda görüşmeleri hızlandırıp işbirliğini teşvik etmesi gerektiğini söyleyen Lula, Brezilya'da yatırım ve işbirliği faaliyetleri yürütmek üzere daha fazla Çinli işletmeyi ülkesine davet etti.

Lula, Çin ile bağlantı ve lojistik düzeyini geliştirmek ve Brezilya, Latin Amerika ve Çin için ortak kalkınma ve refahı teşvik etmek istediklerini kaydetti.

"Yeni Soğuk Savaş'a" karşı olduklarını ve çok kutuplu bir dünya ve eşitlik ve karşılıklı saygıya dayalı bir küresel ortaklık kurulmasını savunduklarını ifade eden Lula, ülkesinin G20 dönem başkanlığına verdiği güçlü destek için Çin'e teşekkür etti.

Lula ayrıca Çin ile çok taraflı yakın koordinasyonu sürdürmeye ve Ukrayna krizi ve gündemdeki diğer meselelerin barışçıl çözümüne olumlu katkıda bulunmaya hazır olduklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua

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