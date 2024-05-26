Çin ve Güney Kore, diyalog mekanizmasının başlatılması konusunda anlaştı - Son Dakika
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Çin ve Güney Kore, diyalog mekanizmasının başlatılması konusunda anlaştı

Çin ve Güney Kore, diyalog mekanizmasının başlatılması konusunda anlaştı

Çin ve Güney Kore, dışişleri ve savunma bakanlarının katılımıyla diyalog mekanizmasının başlatılması konusunda anlaştı. İki lider, diplomasi ve güvenlik diyaloğu mekanizmasının kurulması ve ticaret bakanları arasında üst düzey diyalog mekanizması kurulması konusunda mutabık kaldı. Ayrıca, Çin-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması'nın ikinci fazı için müzakerelere başlanacak ve Çin'den Güney Koreli şirketlere yatırım çağrısı yapılacak.

26.05.2024 17:18
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Çin ve Güney Kore, dışişleri ve savunma bakanlarının katılımıyla diyalog mekanizmasının başlatılması konusunda anlaştı.

Çin Başbakanı Li Çiang, Çin-Japonya-Güney Kore Liderler Zirvesi için gittiği Seul'de Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile bir araya geldi.

Güney Kore Başkanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre iki lider, görüşmede iki ülke dışişleri ve savunma bakanlarının katılacağı, "2+2" olarak adlandırılan diplomasi ve güvenlik diyaloğu mekanizmasının kurulması ve ilk toplantının da haziran ortasında yapılmasında mutabık kaldı.

Öte yandan, kritik endüstrilerde tedarik zincirlerinin istikrarının sağlanması için iki ülke ticaret bakanları arasında üst düzey diyalog mekanizması kurulması da kararlaştırıldı.

Taraflar ayrıca Çin-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşmasının ikinci fazı için müzakarelere haziran başında başlayacaklarını bildirdi. Serbest Ticaret Anlaşmasının 2015'te yürürlüğe giren birinci fazında mal ticaretinde gümrük tarifeleri büyük oranda kaldırılmıştı. İkinci fazın ise hizmetler, kültür, turizm ve hukuk alanlarına odaklanacağı belirtildi.

Çin-Güney Kore İkili Yatırım İşbirliği Komitesinin 13 yıl aradan sonra ilk toplantısının da bu yılın ikinci yarısında yapılacağı kaydedildi.

Güney Kore, Çin'den Kuzey Kore konusunda destek bekliyor

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, görüşmede Çin'den, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyesi olarak Kuzey Kore'nin nükleer programı ve Rusya ile askeri işbirliği ışığında, barışı teşvik edecek adımlar beklediklerini dile getirdi.

Ukrayna ve Gazze'de süren savaşlara ve küresel ekonomik belirsizliklere çözüm için Çin'in katkısının önemini vurgulayan Yoon, "Güney Kore ve Çin'in yalnızca ikili ilişkilerinde değil, uluslararası barış ve refah için de birlikte çalışabileceğine inanıyorum. Umarım günümüzün karmaşık krizleri içinde işbirliğimizi güçlendirmeyi sürdürebiliriz." dedi.

Çin'den Güney Koreli şirketlere yatırım çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Li, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 30 küsur yılda ekonomik ve ticari bağların iki ülke haklarının yararına sonuçlar üretecek şekilde geliştiğini belirterek, birbirine güvenen ve temel çıkarlarına saygı gösteren iki komşu ülkenin, birlikte başarılı olan iki ortak olmayı sürdürmeyi dilediklerini kaydetti.

Çin ve Güney Kore'nin sanayi ve tedarik zincirlerinin birbirine derinden bağlı olduğuna işaret eden Li, iki ülkenin ekonomik ve ticari işbirliğinin kapsamını genişletecek yeni işbirliği alanları ve kalkınma fırsatlarını keşfederek ekonomik ve ticari meselelerin siyaset ve güvenlik sorununa dönüştürülmesine karşı çıkması, sanayi ve tedarik zincirlerini karşılıklı ve küresel ölçekte koruması gerektiğini vurguladı.

Li, Çin'in Güney Kore ile serbest ticaret anlaşmasının ikinci aşama müzakerelerine başlamaya, Çin-Güney Kore Serbest Ticaret Bölgesi'nin inşasını ilerletmeye ve gelişmiş imalat, yeni enerji, yapay zeka ve bio-medikal alanlarında işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Çin'in yabancı yatırımlara daha fazla piyasaya erişim ve daha nitelikli hizmetler sağlayacağı, piyasa odaklı, hukuka dayalı ve uluslararası standartlarda bir iş ortamı yaratacağı vaadinde bulunan Li, Güney Kore'den daha fazla şirketi yatırım ve iş yapmak için Çin'e davet etti.

ABD'nin çip kısıtlamaları Çin-Güney Kore işbirliğine engel

ABD, son dönemde başta çip üretimi olmak üzere kritik teknolojilere yönelik ihracat ve yatırım kısıtlamalarıyla Çin'in bu alanlardaki kabiliyetine set çekme niyetini ortaya koyuyor. Washington'ın, bu konuda Avrupa'daki müttefiklerinin yanı sıra ve Doğu Asya'daki Japonya ve Güney Kore gibi kritik üretici ülkeleri yanına çekme çabaları, Pekin'i endişelendiriyor.

Güney Kore, ABD'nin çip sektöründe Çin'e yönelik kısıtlamalardan en fazla zarar görebilecek ülkelerin başında geliyor. Küresel çip imalatında ve satışlarında önemli paya sahip Güney Kore, ürettiği hafıza çiplerinin büyük bölümünü Çin ve Hong Kong'a satıyor. Ülkenin en büyük üreticileri Samsung ve SK Hynix, çip imalatının büyük bölümünü Çin'deki tesislerinde yapıyor.

Kaynak: AA

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