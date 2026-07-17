Çin ve Gürcistan Arasındaki Direkt Uçuşlar Başladı - Son Dakika
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Çin ve Gürcistan Arasındaki Direkt Uçuşlar Başladı

Çin ve Gürcistan Arasındaki Direkt Uçuşlar Başladı
17.07.2026 15:20
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China Eastern Havayolları, Shanghai ile Tiflis arasında direkt uçuşlara başladı. Ülkeler arası işbirliği güçleniyor.

Arşiv fotoğrafında China Eastern Havayolları tarafından işletilen C919 yolcu uçağı görülüyor, 15 Nisan 2026. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)

TİFLİS, 17 Temmuz (Xinhua) -- China Eastern Havayolları çarşamba günü Çin'in doğusundaki Shanghai ile Gürcistan'ın başkenti Tiflis arasında direkt uçuşlara başladı.

China Eastern Havayolları Başkan Yardımcısı He Xiaoqun çarşamba günü yaptığı açıklamada, Shanghai Pudong Uluslararası Havalimanı'ndan 274 yolcuyla kalkan MU285 sefer sayılı uçağın, yaklaşık 10 saatlik yolculuğun ardından yerel saatle 19.00 sularında Tiflis Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığını söyledi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze yeni rotanın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Gürcistan-Çin ilişkilerinin son yıllarda hızla geliştiğini belirterek, direkt uçuşların ikili ilişkileri daha da güçlendireceğini umduğunu söyledi.

Çin'i barışçıl kalkınma, modernleşme ve ilerlemeye yönelik istikrarlı politikaları sayesinde birçok alanda önemli başarılar elde eden bir ülke olarak gördüklerini belirten Kobakhidze, Çin ile işbirliğini güçlendirmenin Gürcistan açısından hayati önem taşıdığını kaydetti.

Çin'in Gürcistan Büyükelçisi Zhou Qian ise yeni rotanın, Çin-Gürcistan ilişkilerinin kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesinin ardından işbirliğinin somut sonuçlarından biri olduğunu belirtti. Zhou, uçuşların iki ülke vatandaşlarının seyahatlerini önemli ölçüde kolaylaştıracağını, ayrıca turizm, ticaret ve yatırım alanlarında yeni fırsatlar yaratacağını ifade etti.

Airbus A330 tipi uçakların kullanılacağı rotada, çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftada üç kez karşılıklı sefer düzenlenecek.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin ve Gürcistan Arasındaki Direkt Uçuşlar Başladı - Son Dakika

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