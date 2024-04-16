Çin ve İran Dışişleri Bakanları İsrail-İran Gerilimi Hakkında Görüştü

BEİJİNG, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail ile İran arasındaki gerilim hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Pazartesi günü gerçekleşen görüşmede, Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne yapılan saldırıya ilişkin İran'ın tutumu hakkında Wang'a bilgi veren Emir Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin söz konusu saldırıya gerekli yanıtı vermediğini ve İran'ın, egemenliğinin ihlaline karşı kendini savunma hakkı bulunduğunu söyledi.
Bölgedeki mevcut durumun son derece hassas olduğunu vurgulayan Emir Abdullahiyan, İran'ın itidalli davranmak istediğini ve durumu daha fazla tırmandırmak niyetinde olmadığını kaydetti.
İran tarafının Gazze'de derhal ateşkes çağrısı yaptığını ve Çin'in ateşkes için baskı yapma, bölgesel barışı yeniden tesis etme ve bölge ülkeleri arasındaki işbirliğini güçlendirme yönündeki aktif çabalarını desteklediğini belirten Emir Abdullahiyan, İran-Çin işbirliğinin daha da gelişmesi için Çin'le çalışmaya istekli olduklarını sözlerine ekledi.
Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang ise Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne düzenlenen saldırıyı güçlü şekilde kınayıp reddettiklerini belirterek, bu saldırıyı uluslararası hukukun ciddi bir ihlali ve kabul edilemez olarak gördüklerini söyledi.
Wang, Suriye'deki İran konsolosluğuna yönelik saldırıya karşı hamlelerinin sınırlı kaldığına ve kendini savunma eyleminden ibaret olduğuna ilişkin İran tarafından yapılan beyanı dikkate aldığını söyledi.
Wang, İran'ın bölge ülkelerini ve komşu ülkeleri hedef almamaya yönelik vurgusunu ve iyi komşuluk ve dostluk politikası izlemeyi sürdüreceklerine ilişkin teyidini takdir ettiklerini vurguladı.
Wang, İran'ın kendi egemenlik ve onurunu korurken bir yandan da durumu iyi yönetip bölgeyi daha fazla kargaşaya sokmaktan kaçınacağına inandıklarını sözlerine ekledi.
Mevcut durumun, Gazze'de tırmanan çatışmanın yayılma etkisi olduğunu kaydeden Wang, 2728 sayılı Güvenlik Konseyi kararının en kısa sürede uygulanması, ateşkes sağlanıp Gazze'de çatışmaların sona erdirilmesi, sivillerin etkin şekilde korunması ve insani felaketin daha da ağırlaşmasının önlenmesinin şu anda en acil görev olduğunu söyledi.
Wang, Filistin sorununun kapsamlı, adil ve kalıcı çözümü için İran tarafıyla iletişimi sürdürerek ortaklaşa gayret sarf etmeye istekli olduklarını kaydetti.
Çin ve İran'ın kapsamlı stratejik ortaklar olduğunu vurgulayan Wang, ikili ilişkilerin daha da gelişmesi için İran'la çeşitli alanlardaki tatbiki işbirliğini sürekli ilerletmeye istekli olduklarını söyledi.
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