Çin ve Japonya Arasındaki Adacık İhtilafı Tırmanıyor - Son Dakika
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Çin ve Japonya Arasındaki Adacık İhtilafı Tırmanıyor

Çin, Doğu Çin Denizi'ndeki ihtilaflı adacıklarda devriye faaliyetine başladı, Japonya protesto etti.

12.02.2025 23:17
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Çin, Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in "Diaoyü" olarak isimlendirdiği ihtilaflı adacıkların çevresinde devriye faaliyetine başladığını bildirdi.

Çin Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, devriye faaliyetinin, "Çin'in haklarını ve çıkarlarını korumayı amaçladığı" belirtildi.

Japonya, Çin Sahil Güvenliğine ait 4 geminin bölgede görülmesinin ardından Pekin yönetimini diplomatik kanallardan protesto etti.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, Çin'in devriye faaliyetinin "uluslararası hukuku ihlal ettiğini" belirterek, uyarı ve takip faaliyetlerini "sakin ama sorumlu şekilde" sürdüreceklerini ifade etti.

Devriye faaliyeti, Pekin yönetiminin dün Aralık 2023'te adacıkların yakınına yerleştirdiği şamandırayı kaldırdığını duyurmasının ardından geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, yaptığı açıklamada, "hidrometeorolojik gözlem" amaçlı olduğu belirtilen şamandıranın faaliyetini tamamladığını ve yerinden kaldırıldığını duyurmuştu.

Doğu Çin Denizi anlaşmazlığı

Japonya'nın "Senkaku", Çin'in "Diaoyü" olarak isimlendirdiği adacıkları hem Tokyo hem de Pekin yönetimleri tarihsel egemenlik alanı olarak görüyor.

Japonya'nın, Tayvan Adası'na kadar uzanan Ryukyu ada zincirinin parçası olarak gördüğü adacıklar, halen Tokyo'nun fiili kontrolünde bulunuyor.

En büyüğü 4,3 kilometrekare genişliğinde, yerleşime imkan vermeyen kayalık kaplı adacıklar üzerindeki anlaşmazlık zaman zaman iki ülke arasında gerilimlere yol açıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin ve Japonya Arasındaki Adacık İhtilafı Tırmanıyor - Son Dakika

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