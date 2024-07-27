Çin ve Japonya, İkili İlişkilerin Geliştirilmesi Konusunda Anlaştı - Son Dakika
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Çin ve Japonya, İkili İlişkilerin Geliştirilmesi Konusunda Anlaştı

Çin ve Japonya, İkili İlişkilerin Geliştirilmesi Konusunda Anlaştı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Japon mevkidaşı Yoko Kamikawa ile yaptığı görüşmede, iki ülkenin aynı yönde çalışması, ikili ilişkilerin siyasi temelini koruması, karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Wang, ilişkilerin tersine döneceği kritik bir kavşakta olduklarını ve liderlerin varılan mutabakatı kılavuz olarak kabul etmesi gerektiğini vurguladı. Japon Dışişleri Bakanı Kamikawa ise karşılıklı etkileşimin artmasıyla ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusundaki kararlılıklarını teyit etti.

27.07.2024 13:20
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Cuma günü Japon mevkidaşı Yoko Kamikawa ile yaptığı görüşmede, iki ülkenin aynı yönde çalışması, ikili ilişkilerin siyasi temelini koruması, karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini güçlendirmesi, farklılıkları düzgün şekilde yönetmesi, ayrıca ikili stratejik ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkileri tam olarak hayata geçirmesi gerektiğini söyledi.

VİYENTİYAN, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Cuma günü Laos'un başkenti Viyentiyan'da Japon mevkidaşı Yoko Kamikawa ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkilerin gelişme kaydedememesi durumunda ilişkilerin tersine döneceği kritik bir kavşakta olduğunu belirtti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, görüşmede Çin'in Japonya'ya yönelik politikasının istikrar ve süreklilik arz ettiğini ifade etti.

Wang, iki ülkenin, liderleri tarafından varılan mutabakatı kılavuz olarak kabul etmesi ve zorlukların üstesinden gelmek, sorunları gidermek, doğru yolda kalmak, istikrarlı ve uzun vadeli ilerleme kaydetmek için ikili ilişkileri ilerletmesi gerektiğini söyledi.

Bakan, Japonya'nın Çin'i objektif ve doğru şekilde anlaması ve Çin'e yönelik olumlu ve rasyonel bir politika izlemesi temennisinde bulundu.

Wang, iki ülkenin aynı yönde çalışması, ikili ilişkilerin siyasi temelini koruması, karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini güçlendirmesi, farklılıkları düzgün şekilde yönetmesi, ayrıca ikili stratejik ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkileri tam olarak hayata geçirmesi gerektiğini söyledi.

Kamikawa ise Japonya ve Çin'in karşılıklı etkileşimin her düzeyde artmasıyla ikili stratejik ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkilerin kapsamlı şekilde geliştirilmesi yönündeki kararlılıklarını bir kez daha teyit ettiklerini belirtti. Bakan, Japon halkının bu durumdan memnun olduğunu ve iki ulusun genç nesilleri arasındaki dostluğu geliştirmeyi istediğini ifade etti.

Bakan, iki ülke liderleri tarafından varılan önemli mutabakatları hayata geçirmeye ve ikili ilişkileri yapıcı ve istikrarlı şekilde kurmaya kararlı olduklarını söyledi.

Japon Dışişleri Bakanı, ülkesinin tek Çin ilkesine desteğinin değişmediğini vurguladı.

Kamikawa, ikili işbirliğinin büyük potansiyele sahip çok çeşitli alanı kapsasa da hala çözülmemiş sorunlar olduğunu ifade etti.

Japonya'nın yarı iletken ihracat kısıtlamalarının belirli bir ülkeyi hedef almadığını belirten Bakan, Japonya'nın Çin ile yapıcı iletişimi sürdürmeye istekli olduğunu belirtti. Bakan, ülkesinin küresel ve bölgesel çatışmalardan kaynaklanan zorluklarla karşı karşıya olduğuna işaret ederek bölgesel istikrar ve refahı desteklemek için Çin ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Wang ayrıca, Çin'in hasarlı Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'ndeki nükleer atık suyun Pasifik Okyanusu'na boşaltılması konusundaki tutumunu yineleyerek paydaşların etkin katılımının sağlanması, bağımsız örnekleme yapılması ve uzun vadeli uluslararası izleme mekanizmasının kurulması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin ve Japonya, İkili İlişkilerin Geliştirilmesi Konusunda Anlaştı - Son Dakika

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