Çin ve Mısır İlişkilerinde 70. Yıl - Son Dakika
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Çin ve Mısır İlişkilerinde 70. Yıl

Çin ve Mısır İlişkilerinde 70. Yıl
23.07.2026 15:03
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Wang Yi, Çin ve Mısır'ın barış ve kalkınmaya katkılarını vurguladı; işbirliği için fırsatlar arıyor.

MANİLA, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Mısır'ın son 70 yılda küresel barış ve kalkınmanın ilerletilmesine hayati önemde katkılarda bulunduğunu söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, perşembe günü Filipinler'in başkenti Manila'da Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile bir araya geldi.

İçinde bulunduğumuz yılın, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 70. yıldönümü olduğunu hatırlatan Wang, iki ülkenin, gelişmekte olan büyük ülkeler arasındaki dayanışma ve işbirliğine örnek teşkil ettiğini belirtti.

Abdulati ise Mısır'ın, Çin ile diplomatik ilişkiler kuran ilk Arap ülkesi olduğunu belirterek, son 70 yılda ikili ilişkilerin sağlam bir temel üzerinde gelişerek verimli sonuçlar verdiğini ve güçlü bir ivme sergilediğini söyledi.

Mısır'ın, tek Çin ilkesine kararlılıkla bağlı olduğunu kaydeden Abdulati, Çin'in Afrika'ya açılan kapısı olarak hizmet vermeye istekli olduklarını ifade etti. Abdulati, ilişkilerin 70. yıldönümünü fırsat olarak değerlendirerek, Çin ile her seviyede etkileşimi güçlendirmeyi, karşılıklı siyasi güveni sağlamlaştırmayı, elektrikli araçlar, güneş enerjisi ve sanayi parkları gibi alanlarda tatbiki işbirliğini genişletmeyi ve Mısır-Çin kapsamlı stratejik ortaklığını bir üst seviyeye çıkarmayı sabırsızlıkla beklediklerini vurguladı.

İki taraf, Ortadoğu ve Körfez bölgesindeki durum da dahil olmak üzere uluslararası ve bölgesel konular hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Çin'in ilke ve tutumunu yineleyen Wang, ABD ile İran arasında varılan mutabakat zaptının, zorlu bir süreç sonunda imzalandığını ve tüm taraflarca korunması gerektiğini söyledi. Wang, Mısır'ın barış görüşmelerinin kolaylaştırılmasında oynadığı arabuluculuk rolünü desteklediklerini ifade etti.

Filistin sorununun, Ortadoğu sorununun merkezinde yer aldığına dikkat çekerek, bu sorunun göz ardı edilmemesi ve geri plana itilmemesi gerektiğine işaret eden Wang, birinci önceliğin Gazze Şeridi'ndeki insani durumun iyileştirilmesi olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Diplomasi, Güncel, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Mısır İlişkilerinde 70. Yıl - Son Dakika

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