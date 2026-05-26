Çin ve Pakistan 75. Yıl Dönümünü Kutladı
26.05.2026 13:13
Han Zheng, iki ülkenin dostluğunu vurgulayarak stratejik işbirliğini güçlendireceklerini belirtti.

BEİJİNG, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Çin ve Pakistan'ın giderek karmaşık hale gelen dış ortam karşısında kararlılıkla birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Han, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile, başkent Beijing'de iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü kapsamında düzenlenen resepsiyona katıldı.

Resepsiyon pazartesi günü her iki ülkeden çeşitli kesimleri temsil eden yaklaşık 400 kişinin katılımıyla düzenlendi.

Han, ortak geleceğe ve derin dostluğa sahip yakın komşular olan Çin ve Pakistan'ın, aralarında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 75 yıldır karşılıklı saygı, güven, destek ve yardımlaşmayı sürdürdüğünü belirterek, bunun farklı sistem ve kültürlere sahip ülkeler arasında dostane etkileşim ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğine örnek teşkil ettiğini dile getirdi.

Han, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı kararlılıkla hayata geçirmek, geleneksel dostluğu ileri taşımak için diplomatik ilişkilerin 75. yıldönümünü fırsat olarak değerlendirmek, stratejik iletişimi güçlendirmek, tatbiki işbirliğini derinleştirmek ve yeni dönemde ortak geleceğe sahip daha yakın bir Çin-Pakistan topluluğunun inşasını hızlandırmak üzere Pakistan ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Şerif ise Pakistan ile Çin arasındaki sarsılmaz dostluğun benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığını belirtti.

Çin halkının elde ettiği büyük kalkınma başarılarını takdirle karşıladıklarını kaydeden Şerif, Pakistan'ın kalkınmasını ilerletmek amacıyla Çin'in deneyimlerinden ders çıkarıp bu deneyimlerden faydalanmaya istekli olduklarını ve iki ülke arasındaki kalıcı dostluğun nesiller boyunca sürdürülmesini teşvik ettiklerini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Çin Halk Cumhuriyeti, Diplomasi, Pakistan, Politika, Ekonomi, Güncel, Pekin, Dünya, Son Dakika

