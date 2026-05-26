Çin ve Pakistan Arasındaki Dostluk Vurgulandı
26.05.2026 12:53
Wang Yi, Çin-Pakistan dostluğunun sarsılmaz olduğunu belirtti. İşbirliği ve güven vurgulandı.

BEİJİNG, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, uluslararası ve bölgesel konjonktürdeki değişiklikler ne olursa olsun Çin ile Pakistan arasındaki dostluğun her zaman kaya gibi sağlam ve sarsılmaz olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, pazartesi günü Çin'in başkenti Beijing'de Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile bir araya geldi.

Munir ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in Çin'e gerçekleştirdiği ziyareti memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Wang, üst düzey karşılıklı siyasi güveni, tatbiki işbirliğini ve uluslararası koordinasyonu sürdüren iki ülkenin, devletler arası ilişkilere örnek teşkil ettiğini belirtti.

Wang, Pakistan ordusunun Çin-Pakistan işbirliğinin teşvik edilmesinde her zaman önemli bir güç olduğunu ve iki ülke arasındaki geleneksel dostluğun derinleştirilmesine yeni katkılar sunmasının beklendiğini söyledi.

Munir ise dört büyük küresel inisiyatifin ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin dünya barış ve kalkınmasının teşvik edilmesinde kilit bir rol oynadığına ve uluslararası toplum tarafından geniş çapta memnuniyetle karşılandığına dikkat çekerek, Pakistan tarafı olarak bu inisiyatifleri kararlı bir şekilde desteklediklerini ve bunlara aktif olarak katıldıklarını belirtti.

Munir, Pakistan ordusunun ortak geleceğe sahip bir Pakistan-Çin topluluğunun inşasını ve Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nu teşvik etmeyi sürdüreceğini ifade etti.

ABD-İran çatışmasına yönelik arabuluculuk konusundaki son gelişmeler hakkında Wang'a bilgi veren Munir, yakında bir anlaşmaya varılmasının mümkün olduğunu ve Pakistan tarafı olarak kapsamlı çabalarını sürdürmeye istekli olduklarını dile getirdi. Wang da Pakistan'ın arabuluculuk çabalarını takdir edip desteklediklerini belirtti.

Kaynak: Xinhua

