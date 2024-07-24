Çin ve Rusya, enerji alanında stratejik işbirliğini geliştirmek için söz verdi

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MOSKOVA, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang Moskova'da düzenlenen 6. Çin- Rusya Enerji İş Forumu'nun açılış törenine katılarak iki ülke arasında enerji alanında stratejik işbirliğini daha da geliştirme sözü verdi.

Ding Salı günü düzenlenen törende Çin-Rusya enerji işbirliğinin, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in stratejik rehberliğinde gelişerek kapsamlı, geniş çaplı, derin ve üst düzey bir ortaklığa dönüştüğünü belirtti.

Başbakan Yardımcısı tören sırasında yaptığı konuşmasında Çin-Rusya enerji işbirliğinin derinleştirilmesine ilişkin üç öneride bulundu:

Ding ilk olarak, iki ülkenin öncelikle enerji ticareti ve yatırım işbirliğini ilerleterek büyük enerji projelerinin uygulanmasını ortaklaşa teşvik edip, yenilenebilir enerji, hidrojen enerjisi ve karbon piyasaları gibi gelişmekte olan alanlarda işbirliğini derinleştirmesi ve işbirliği için daha fazla büyüme faktörü ortaya koyması gerektiğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı ikinci olarak ise iki ülkenin, enerji sanayi zincirinde karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini pragmatik şekilde artırması, enerji endüstrisinin ilk, orta ve son aşamalarındaki sektörleri arasında entegre işbirliğini güçlendirmesi ve enerji sektöründeki sanayi, akademi ve araştırma kurumları arasında işbirliği seviyesini yükseltmesi gerektiğini belirtti.

Ding üçüncü olarak da Çin ve Rusya'nın adil, hakkaniyetli ve dengeli bir küresel enerji yönetim sisteminin kurulmasını teşvik etmek için çok taraflı platformlarda koordinasyonu güçlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Ding ayrıca Rus işletmelerini Çin'in modernleşme sürecine aktif olarak katılmaya ve ortak fırsatlar yoluyla daha iyi bir kalkınma elde etmeye davet etti.

Rusya Devlet Başkanlığı Yakıt ve Enerji Sektörünün Stratejik Gelişimi ve Çevre Güvenliği Komisyonu Genel Sekreteri ve Rus petrol şirketi Rosneft'in başkanı İgor Seçin ise açılış töreninde yaptığı konuşmada Putin'in kutlama mektubunu okudu. Toplantıda, Rusya Başbakan Yardımcısı Alexandr Novak da bir konuşma yaptı.

Bu yılki forumun teması, "Çin-Rusya Enerji İşbirliğini Derinleştirmek, Enerji Güvenliğini ve Yüksek Kaliteli Kalkınmayı Teşvik Etmek" olarak belirlendi.

Açılış törenine Çin ve Rusya'dan ilgili bakanlık ve enerji şirketleri, finans kuruluşları, araştırma enstitüleri ve sektör derneklerinden 400'ün üzerinde temsilci katıldı.