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Çin ve Rusya, ilişkileri güçlendirmek için çalışmaya istekli - Son Dakika
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Çin ve Rusya, ilişkileri güçlendirmek için çalışmaya istekli

Çin Başbakanı Li Qiang ve Rusya Federasyonu Başbakanı Mihail Mişustin, Çin-Rusya Hükümet Başkanları 28. Olağan Toplantısı'nda bir araya geldi. İki lider, Çin-Rusya ilişkilerinin daha da geliştirilmesi, işbirliğinin güçlendirilmesi ve uluslararası koordinasyonun artırılması konusunda anlaştı.

Çin ve Rusya, ilişkileri güçlendirmek için çalışmaya istekli
20.12.2023 - 15:43,  Güncelleme: 15:45
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BEİJİNG, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang ve Rusya Federasyonu Başbakanı Mihail Mişustin Salı günü Beijing'de Çin-Rusya Hükümet Başkanları 28. Olağan Toplantısı'na eş başkanlık etti.

Li, iki ülke liderinin stratejik rehberliğinde Çin-Rusya ilişkilerinin daha fazla karşılıklı siyasi güven, daha derin halklar arası dostluk, daha dirençli tatbiki işbirliği ve daha yakın uluslararası koordinasyonla yüksek düzeyde çalışmalar kaydederek büyük ülkeler arasındaki ilişkilerde yeni bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

Mişustin ise Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Jishishan ilçesini sarsan depremin yol açtığı can kayıpları dolayısıyla başsağlığı diledi.

Rus bakan, iki ülke lideri tarafından varılan önemli mutabakatı hayata geçirmek; ekonomi, ticaret, enerji ve yatırım alanlarında işbirliğini güçlendirmek, kültürel ve halklar arası etkileşimi derinleştirmek, ayrıca Birleşmiş Milletler ve BRICS gibi çok taraflı platformlarda iletişim ve koordinasyonu güçlendirmek için Çin ile birlikte çalışmaya istekli olduklarını kaydetti.

İki taraf an itibarıyla hem Çin'in hem de Rusya'nın kalkınma ve yeniden canlanma yoluna bağlı olduğu konusunda mutabık kaldı. Taraflar, Çin-Rusya ilişkilerinin geliştirilmesi için kendi içlerindeki itici gücün daha da artırılması, ikili ticaret ve tarımsal işbirliğinin genişletilmesi, her iki ülkenin işletmelerinin kendi ülkelerinde yatırım yapması için daha iyi iş ortamlarının yaratılması, iki ülkenin enerji güvenliğinin ortaklaşa korunması, bağlanabilirliğin güçlendirilmesi, personel değişimi ve yerel işbirliğinin artırılması, ayrıca sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenlik ve istikrarının sağlanması gerektiği noktasında fikir birliğine vardı.

Kaynak: Xinhua
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