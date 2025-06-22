ST. PETERSBURG, 22 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi Ding Xuexiang, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya'nın St. Petersburg kentinde bir araya geldi, 20 Haziran 2025. (Fotoğraf: Pang Xinglei/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Çin ve Rusya Liderleri St. Petersburg'da Buluştu - Son Dakika
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