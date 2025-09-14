Çin ve Slovenya\'dan Güçlü İşbirliği Adımı

LÜBLİYANA, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi cumartesi günü Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tanja Fajon ile Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da bir araya gelerek, siyasi ilişkileri güçlendirme ve ekonomik işbirliğini geliştirme kararı aldı.

Çin'in 30 yılı aşkın bir süre önce Slovenya'nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Wang, iki ülke arasındaki geleneksel dostluğa övgüde bulundu.

Wang, Slovenya ile her düzeyde alışverişi geliştirmeye, yüksek teknolojili üretim, bilimsel ve teknolojik inovasyon, sağlık ve tıp, yeşil enerji ve yapay zeka gibi yeni alanlarda işbirliğini genişletmeye ve iki ülkenin de işletmeleri için adil, şeffaf ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

İki tarafın da güçlü yanlarını kullanması, açık bir bakış açısıyla ticaret dengesini teşvik etmesi ve ekonomik küreselleşmeyi ortaklaşa desteklemesi gerektiğini belirten Wang, Slovenya'yı Çin ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini teşvik etmede aktif bir rol oynamaya çağırdı.

Wang ayrıca, Slovenya ve diğer ülkelerle işbirliğini güçlendirmeye, çok taraflılığı savunmaya, daha adil ve hakkaniyetli bir küresel yönetişim sistemi oluşturmak için el ele vermeye ve dünya barışı ile kalkınmasını ortaklaşa korumaya hazır olduklarını belirtti.

Aynı zamanda Sloveyna Başbakanı Yardımcısı olan Fajon ise Çin'in Slovenya ve AB için önemli bir ortak olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki dostluğa, karşılıklı güvene ve artan ikili ticaret ile yatırımlara övgüde bulundu.

Fajon, Slovenya'nın Çin ile dostluğuna değer verdiğini ve tek Çin politikasına sıkı sıkıya bağlı olduğunu belirterek, ülkesinin Çinli şirketler için Avrupa'ya giriş kapısı olmasını umduğunu söyledi. Fajon ayıca iki tarafın iki yönlü yatırımı artırmasını ve yeni enerji ile diğer alanlarda işbirliğini genişletmesini beklediklerini ifade etti.

AB ile Çin arasında olumlu ve yapıcı diyalog ile işbirliğinin sürdürülmesinin hayati önem taşıdığına işaret eden Fajon, AB-Çin ilişkilerinin istikrarlı gelişimini desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Küresel yönetişimin reformu ve iyileştirilmesinin son derece gerekli olduğunu belirten Fajon, çok taraflılığı ve BM Antlaşması'nın amaçlarını ortaklaşa savunmak için Çin ile dayanışma ve işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

Taraflar ayrıca Ukrayna krizi ve Ortadoğu'daki gelişmeler başta olmak üzere küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulundu.