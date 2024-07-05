Çin ve Tacikistan, Çin ile Türkiye'yi birbirine bağlayacak ulaşım koridoru inşa edecek - Son Dakika
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Çin ve Tacikistan, Çin ile Türkiye'yi birbirine bağlayacak ulaşım koridoru inşa edecek

Çin ve Tacikistan, Çin ile Türkiye'yi bölge ülkeleri üzerinden birbirine bağlayacak çok modlu bir ulaşım koridorunu ortaklaşa inşa etme kararı aldı. Bu karar, Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde bölgesel ulaştırma altyapısının bağlanabilirliğini güçlendirmenin önemini vurgulamaktadır. İki ülke, Çin-Avrupa yük treni hizmetleri konusunda işbirliğini derinleştirmeyi sürdürmek istediklerini de dile getirdi.

05.07.2024 18:12
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DUŞANBE, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin ve Tacikistan, Çin ile Türkiye'yi bölge ülkeleri üzerinden birbirine bağlayacak çok modlu bir ulaşım koridorunu ortaklaşa inşa edecek.

İki ülke tarafından Cuma günü yayımlanan ortak bildiriye göre, çok modlu ulaşım koridoru Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan ve İran gibi bölge ülkeleri üzerinden Çin ile Türkiye'yi birbirine bağlayacak.

Çin ve Tacikistan arasındaki lojistik işbirliğinin sonuç verdiğini belirten ortak bildiride, Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde bölgesel ulaştırma altyapısının bağlanabilirliğini güçlendirmenin önemi vurgulandı.

Bildiriye göre iki ülke, Çin-Avrupa yük treni hizmetleri konusunda işbirliğini derinleştirmeyi sürdürmek istediklerini dile getirdi. Çin, Tacikistan ve Afganistan'ı birbirine bağlayan ulaşım koridorunun inşasına önem verdiklerini belirten taraflar, Tacikistan'daki Kulob lojistik merkezinin potansiyelini tam anlamıyla devreye sokarak Çin, Tacikistan ve Özbekistan'ı birbirine bağlayan otoyolun modernizasyonunu kademeli olarak hayata geçirecek.

Ortak bildiri, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın daveti üzerine Tacikistan'a düzenlediği resmi ziyaret sırasında yayımlandı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin ve Tacikistan, Çin ile Türkiye'yi birbirine bağlayacak ulaşım koridoru inşa edecek - Son Dakika

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