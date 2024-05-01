Çinli ve Türk iş dünyası İstanbul\'da bir araya geldi

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İSTANBUL, 1 Mayıs (Xinhua) -- Çinli ve Türk iş dünyası ve medya temsilcileri, iş fırsatlarını araştırmak ve işbirliğini güçlendirmek üzere İstanbul'da bir araya geldi.

"Çin'deki Fırsat Dünyası" temalı etkinlik, Salı günü Çin Sanayi ve Ticaret Bankası'nın (ICBC) Türkiye şube merkezinde düzenlendi.

Etkinlikte konuşma yapan Çin'in İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, iki ülkenin daha güçlü ekonomik bağlar kurma ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etme kararlılığını vurguladı.

Wei, "Türkiye'de 1.300'den fazla Çinli şirket faaliyet gösteriyor. Bu şirketlerin toplam yatırımları 3 milyar ABD dolarını aşıyor. Aynı zamanda birçok Türk şirketinin de Çin'de başarı hikayeleri yazdığını biliyoruz" dedi.

Başkonsolos, iki ülkenin şirketleri arasında enerji, havacılık ve yüksek teknoloji gibi geniş bir yelpazedeki sektörlerde işbirliği yapıldığını söyledi.

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Çin İthalat ve İhracat Fuarı (Kanton Fuarı) gibi uluslararası fuarların, Çin pazarına girmek isteyen Türk şirketler için hayati önemde platformlar olarak işlev gördüğünü vurguladı.

Shanghai Elektrik Enerjisi şirketinin yatırım yaptığı ortak girişim şirketi EMBA Elektrik Üretim Anonim Şirketi CEO'su Mete Bulgun, Çin'den daha fazla yatırım çekmek için Türk iş insanlarını isabetli ve güvenilir fizibilite çalışmaları yapmaya çağırdı.

Türkiye'nin en büyük iş derneği olan İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Özer, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ilerletilmesinde Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin artan önemini vurguladı.

Yayıncılık alanında işbirliğinin ilerletilmesinin, iki halkın karşılıklı anlayış geliştirmesi ve ilişkileri güçlendirmesi için en etkili yollardan biri olduğunu kaydeden gazeteci-yazar Mete Çubukçu ise kültürel ürünlerin yumuşak güç yoluyla daha sorunsuz ilişkiler kurulmasını kolaylaştırma potansiyeline sahip olduğunu sözlerine ekledi.