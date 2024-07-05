Çin ve Türkiye, Ulusal Kalkınma ve Uluslararası İlişkilerde Uzlaşıyor

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Çin Cumnhurbaşkanı Xi, önde gelen gelişmekte olan ülkeler ve Küresel Güney üyeleri olan Çin ve Türkiye'nin kendi ulusal kalkınma ve yeniden canlanmalarını sürdürme ve uluslararası ilişkileri yöneten normları gözetme hususunda geniş bir uzlaşıyı paylaştığını söyledi.

ASTANA, 5 Temmuz (Xinhua) -- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi 24. Zirvesi çerçevesinde Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile görüştü.

Erdoğan Perşembe günü gerçekleşen görüşmede, Türkiye'nin Çin ile ilişkilerini geliştirmeye büyük önem atfettiğini, tüm alanlarda karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini teşvik etmeye sıkı şekilde bağlı olduğunu, tek Çin ilkesini kararlılıkla desteklediğini ve Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu söyledi.

Çin'in, Türkiye'nin dünya ve Asya'daki en önemli ekonomik ve ticari ortağı olduğunu kaydeden Erdoğan, daha fazla sayıda Çinli işletmenin Türkiye'ye yatırım yapmasından ve daha fazla Çinli turistin Türkiye'yi ziyaret etmesinden memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Erdoğan, iki tarafın, Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Türkiye'nin kalkınma stratejileri arasındaki uyumu artırmasını ve ekonomi, ticaret, altyapı ve temiz enerji gibi alanlarda işbirliğini genişletmesini umduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı, Çin'in Filistin meselesindeki adil ve hakkaniyetli duruşu da dahil olmak üzere dünya barışının teşvikine yönelik önemli katkılarını Türkiye'nin takdir ettiğini söyledi.

Erdoğan, Türkiye'nin Çin'le çok taraflı iletişim ve koordinasyonu güçlendirmek istediğini de sözlerine ekledi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ise Çin ve Türkiye'nin aralarındaki stratejik işbirliği ilişkisini daha da geliştirmek için çabalamaları gerektiğini söyledi.

Xi, iki tarafın kendi temel çıkarlarını koruma konusunda birbirini desteklemesi, karşılıklı siyasi güveni sürekli pekiştirmesi ve karşılıklı fayda sağlayan üst düzey işbirliğini teşvik etmesi gerektiğini belirtti.

Çin-Türkiye ilişkilerinin istikrarlı bir gelişme ivmesi sürdürdüğünü vurgulayan Xi, önde gelen gelişmekte olan ülkeler ve Küresel Güney üyeleri olan Çin ve Türkiye'nin kendi ulusal kalkınma ve yeniden canlanmalarını sürdürme ve uluslararası ilişkileri yöneten normları gözetme hususunda geniş bir uzlaşıyı paylaştığını söyledi.

Xi, Çin'in Türkiye'yi kendi ulusal koşullarına uygun bir kalkınma yolu izlemesi konusunda desteklediğini, iki tarafı ticareti genişletmeye yönlendirdiğini, Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmaları yönünde Çinli işletmelere destek verdiğini, altyapı projelerinde işbirliğini düzenli şekilde teşvik ettiğini ve daha fazla sayıda Çin vatandaşının Türkiye'yi ziyaret etmesini desteklediğini ifade etti.

Filistin- İsrail çatışması, Ukrayna krizi ve diğer konularda Çin ile Türkiye'nin aynı ya da benzer görüşleri paylaştığını ve yakın iletişimi sürdürmesi gerektiğini kaydeden Xi, Çin'in Birleşmiş Milletler ve G20 gibi çok taraflı çerçevelerde Türkiye ile koordinasyonu güçlendirmeye istekli olduğunu sözlerine ekledi.