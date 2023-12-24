Çin ve Türkiye, yeni enerjili araçlar ve güç bataryaları alanında işbirliği görüşmeleri yaptı

BEİJİNG, 24 Aralık (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanı Jin Zhuanglong Çarşamba günü Beijing'de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile bir araya geldi.

İki taraf, yeni enerjili araç ve güç bataryaları alanlarında işbirliği konusunda derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.

Jin, "Çin yeşil, düşük karbonlu ve sürdürülebilir kalkınma hedefi doğrultusunda yol alıyor, yeni enerjili araç sektörünün yenilikçi şekilde kalkınmasını teşvik etme konusunda kararlı ve küresel otomobil endüstrisinin elektrifikasyon dönüşümüne önemli katkılarda bulundu" dedi.

Çinli Bakan, Çin'in her iki ülke halkına daha çok fayda sağlayacak güvenli, istikrarlı ve verimli bir yeni enerjili araç endüstriyel tedarik zincirinin kurulmasını teşvik etmek için Türkiye ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

Bakan Kacır ise iki ülke arasında söz konusu alanlarda işbirliği için büyük bir potansiyel gördüğünü belirterek, iki ülke işletmelerini işbirliğini artırmaları için ortaklaşa desteklemeye istekli olduklarını vurguladı.

Görüşmeye Türkiye'nin Beijing Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ile Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın ilgili dairelerinden yetkililer katıldı.