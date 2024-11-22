Çin, Vize Muafiyetini 9 Ülkeye Daha Genişletiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin, Vize Muafiyetini 9 Ülkeye Daha Genişletiyor

Çin, 9 ülke için vize muafiyeti uygulayacak, kalış süresini 15 günden 30 güne çıkaracak.

22.11.2024 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, vize muafiyeti politikasını deneme amaçlı olarak 9 ülkeye daha uygulayacaklarını söyledi..

Lin, cuma günkü olağan basın toplantısında Çin ile diğer ülkeler arasındaki personel değişimini daha da kolaylaştırmak amacıyla vize muafiyetinin daha fazla ülkeyi kapsayacak şekilde genişletilmesine karar verildiğini belirtti.

Sözcü, 30 Kasım 2024 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında umuma mahsus pasaport sahibi Bulgaristan, Romanya, Hırvatistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Malta, Estonya, Letonya ve Japonya vatandaşlarına deneme amaçlı olarak vize muafiyeti uygulanacağını kaydetti.

Lin, Çin'in vizesiz giriş kapsamına değişim ve ziyaret amaçlarını da dahil ederek vizesiz politikasını daha da optimize etmeye ve mevcut 15 gün olan vizesiz kalış süresini 30 güne çıkarmaya karar verdiğini de ifade etti.

Lin, 30 Kasım 2024 tarihinden itibaren adı geçen 9 yeni ülke de dahil olmak üzere vize muafiyeti kapsamındaki 38 ülkeden normal pasaport sahiplerinin, iş, turizm, aile ziyaretleri, değişim ve ziyaretler ve transit geçiş amacıyla 30 günden fazla kalmamak kaydıyla vize başvurusunda bulunmaya gerek kalmadan Çin'e girebileceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Yerel Haberler, Dış Politika, Hırvatistan, Bulgaristan, Makedonya, Göçmenler, Politika, Japonya, Letonya, Estonya, Karadağ, Romanya, Güncel, Dünya, Malta, Vize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Vize Muafiyetini 9 Ülkeye Daha Genişletiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:28 Antalya sele teslim Yüzlerce vatandaş tahliye edildi Antalya sele teslim! Yüzlerce vatandaş tahliye edildi
16:45 Erdoğan’dan, İçişleri Bakanı’nı komisyon görüşmelerine almayan CHP’li vekillere sert sözler Erdoğan'dan, İçişleri Bakanı'nı komisyon görüşmelerine almayan CHP'li vekillere sert sözler
16:02 4 bebeğin ölümünden sorumlu tutulan doktorun cevaplamak istemediği soru 4 bebeğin ölümünden sorumlu tutulan doktorun cevaplamak istemediği soru
15:16 Kılıçdaroğlu’ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen ’işbirlikçi’ çıktı, güvenmem hataydı Kılıçdaroğlu'ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen 'işbirlikçi' çıktı, güvenmem hataydı
13:51 ’’Safları sıklaştırın’’ diyen Kılıçdaroğlu’na adliye önünde coşkulu karşılama ''Safları sıklaştırın'' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama
06:16 Dershane çatısında çıkan yangında 1 öğretmen hayatını kaybetti Dershane çatısında çıkan yangında 1 öğretmen hayatını kaybetti
01:41 Bakanlık 1000 liralık çorbayı incelemeye aldı Milyonluk ceza gelebilir Bakanlık 1000 liralık çorbayı incelemeye aldı! Milyonluk ceza gelebilir
01:27 Başsavcıdan 124 ülkeye Netanyahu çağrısı Başsavcıdan 124 ülkeye Netanyahu çağrısı
00:47 Netanyahu UCM’nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti Netanyahu UCM'nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti
00:09 Restoranda yangın faciası: Temizlik işçici alevlerin arasında can verdi Restoranda yangın faciası: Temizlik işçici alevlerin arasında can verdi
00:04 Çarşı ve mahalle bekçilerine üst arama yetkisi Çarşı ve mahalle bekçilerine üst arama yetkisi
00:01 Süleyman Soylu ve Sırrı Süreyya Önder yine helalleşemedi Süleyman Soylu ve Sırrı Süreyya Önder yine helalleşemedi
23:45 İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: Can kaybı 84’e yükseldi İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: Can kaybı 84'e yükseldi
23:36 Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup “Sus ulan“ demiş Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup "Sus ulan" demiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 18:27:49. #1.12#
SON DAKİKA: Çin, Vize Muafiyetini 9 Ülkeye Daha Genişletiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.