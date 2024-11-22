Çin, Vize Muafiyetini 9 Ülkeye Daha Genişletiyor

Güncel

BEİJİNG, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, vize muafiyeti politikasını deneme amaçlı olarak 9 ülkeye daha uygulayacaklarını söyledi..

Lin, cuma günkü olağan basın toplantısında Çin ile diğer ülkeler arasındaki personel değişimini daha da kolaylaştırmak amacıyla vize muafiyetinin daha fazla ülkeyi kapsayacak şekilde genişletilmesine karar verildiğini belirtti.

Sözcü, 30 Kasım 2024 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında umuma mahsus pasaport sahibi Bulgaristan, Romanya, Hırvatistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Malta, Estonya, Letonya ve Japonya vatandaşlarına deneme amaçlı olarak vize muafiyeti uygulanacağını kaydetti.

Lin, Çin'in vizesiz giriş kapsamına değişim ve ziyaret amaçlarını da dahil ederek vizesiz politikasını daha da optimize etmeye ve mevcut 15 gün olan vizesiz kalış süresini 30 güne çıkarmaya karar verdiğini de ifade etti.

Lin, 30 Kasım 2024 tarihinden itibaren adı geçen 9 yeni ülke de dahil olmak üzere vize muafiyeti kapsamındaki 38 ülkeden normal pasaport sahiplerinin, iş, turizm, aile ziyaretleri, değişim ve ziyaretler ve transit geçiş amacıyla 30 günden fazla kalmamak kaydıyla vize başvurusunda bulunmaya gerek kalmadan Çin'e girebileceklerini sözlerine ekledi.