Çin Yeni Uydu Grubunu Uzaya Gönderdi - Son Dakika
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Çin Yeni Uydu Grubunu Uzaya Gönderdi

Çin Yeni Uydu Grubunu Uzaya Gönderdi
05.06.2026 13:48
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Çin, Hainan'dan Uzun Yürüyüş-8 ile yeni uydu grubunu başarıyla fırlattı.

WENCHANG, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin, ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Hainan Ticari Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan yeni bir uydu grubunu uzaya gönderdi.

Cuma günü Beijing saatiyle 14.34'te Uzun Yürüyüş-8 taşıyıcı roketiyle fırlatılan uydu grubu, önceden belirlenen yörüngesine başarıyla yerleşti. Uyduların, Çin'in büyük ölçekli ticari alçak yörünge uydu ağı olan Spacesail Constellation'ı oluşturmak için kullanılacak 12. uydu grubu olduğu bildirildi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Havacılık, Teknoloji, Güncel, Dünya, Son Dakika

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