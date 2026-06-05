Çin Yeni Uydu Grubunu Uzaya Gönderdi

WENCHANG, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin, ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Hainan Ticari Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan yeni bir uydu grubunu uzaya gönderdi.

Cuma günü Beijing saatiyle 14.34'te Uzun Yürüyüş-8 taşıyıcı roketiyle fırlatılan uydu grubu, önceden belirlenen yörüngesine başarıyla yerleşti. Uyduların, Çin'in büyük ölçekli ticari alçak yörünge uydu ağı olan Spacesail Constellation'ı oluşturmak için kullanılacak 12. uydu grubu olduğu bildirildi.