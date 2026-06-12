Cinayet Zanlısı Almanya'da Yakalandı - Son Dakika
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Cinayet Zanlısı Almanya'da Yakalandı

12.06.2026 08:39
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Öğretmen Özgür Ekinci'yi öldüren Ramazan Ağaçhanlı, Almanya'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde görev yapan öğretmen Özgür Ekinci'yi öldüren ve yurt dışına kaçan Ramazan Ağaçhanlı'nın Almanya'da yakalanarak Türkiye'ye iadesi sağlandı.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından öğretmen Özgür Ekinci'yi öldüren ve olayın ardından yurt dışına kaçan Ramazan Ağaçhanlı'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında, 21 Ocak'ta hakkında kırmızı bülten çıkarılan Ağaçhanlı'nın izine Almanya'da ulaşıldı.

JASAT ekipleri, Interpol/Europol Daire Başkanlığı ve Alman Interpol birimleriyle koordineli olarak çalışmalarını sürdürdü. Yapılan operasyon sonucu Ağaçhanlı, Almanya'nın Frankfurt kentinde saklandığı evde yakalandı.

Öğretmen Özgür Ekinci'yi 8 el ateş ederek öldürdüğü belirlenen Ağaçhanlı, işlemlerinin ardından Türkiye'ye getirildi ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cinayetin "borç alacak" meselesinden kaynaklandığı tespit edildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Türkiye, Almanya, Cinayet, Ekinci, Güncel, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cinayet Zanlısı Almanya'da Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Birsen Gider Birsen Gider:
    bunun arkasında borç meselesi varmış da bu tür olaylar ekonomik sıkıntılardan kaynaklanıyo işte insanlar para sıkıntısındayken böyle trajediler meydana geliyo ne yazık ki devlet ekonomi düzeltmek yerine başka işlerle uğraşıyo 0 0 Yanıtla
  • Başak İşlem Başak İşlem:
    ya kadın mı erkek mi öldürüldü çünkü o değiştirir tabii 0 0 Yanıtla
  • Mesut Özdemir Mesut Özdemir:
    iyi çalışma yapılmış tabi ama yazık ki bir insan hayatı gitti bunun geri dönüşü yok artık devlet kurumları böyle durumlarda daha hızlı hareket edebilirse daha iyi olur bence 0 0 Yanıtla
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