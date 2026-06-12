Cinayet Zanlısı Almanya'da Yakalandı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde görev yapan öğretmen Özgür Ekinci'yi öldüren ve yurt dışına kaçan Ramazan Ağaçhanlı'nın Almanya'da yakalanarak Türkiye'ye iadesi sağlandı.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından öğretmen Özgür Ekinci'yi öldüren ve olayın ardından yurt dışına kaçan Ramazan Ağaçhanlı'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında, 21 Ocak'ta hakkında kırmızı bülten çıkarılan Ağaçhanlı'nın izine Almanya'da ulaşıldı.

JASAT ekipleri, Interpol/Europol Daire Başkanlığı ve Alman Interpol birimleriyle koordineli olarak çalışmalarını sürdürdü. Yapılan operasyon sonucu Ağaçhanlı, Almanya'nın Frankfurt kentinde saklandığı evde yakalandı.

Öğretmen Özgür Ekinci'yi 8 el ateş ederek öldürdüğü belirlenen Ağaçhanlı, işlemlerinin ardından Türkiye'ye getirildi ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cinayetin "borç alacak" meselesinden kaynaklandığı tespit edildi.