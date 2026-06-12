Cinayet Zanlısı Almanya'da Yakalandı - Son Dakika
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Cinayet Zanlısı Almanya'da Yakalandı

12.06.2026 09:12
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Öğretmen Özgür Ekinci'yi öldüren Ramazan Ağaçhanlı, Almanya'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

(ANKARA) - Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde görev yapan öğretmen Özgür Ekinci'yi öldüren ve olayın ardından yurt dışına kaçan Ramazan Ağaçhanlı'nın Almanya'da yakalanarak Türkiye'ye iadesini sağladı.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekipleri, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde görev yaparken 19 Eylül 2024 tarihinde öldürülen öğretmen Özgür Ekinci'nin cinayet zanlısı Ramazan Ağaçhanlı'nın izine Almanya'da ulaşıldı. Soruşturmada, cinayetin borç alacak meselesinden kaynaklandığı tespit edildi. 21 Ocak 2026'da Ramazan Ağaçhanlı hakkında "Kırmızı Bülten" çıkarıldı.

JASAT ekipleri, Interpol/Europol Daire Başkanlığı ve Alman Interpol birimleriyle koordineli olarak çalışmalarını sürdürdü. Yapılan operasyon sonucunda Ağaçhanlı, Almanya'nın Frankfurt kentinde saklandığı evde yakalandı.

Öğretmen Özgür Ekinci'yi 8 el ateş ederek öldürdüğü belirlenen zanlı, işlemlerinin ardından Türkiye'ye getirildi. JASAT, ulusal ve uluslararası düzeyde yürüttüğü koordineli çalışmalar sonucunda cinayet zanlısını adalete teslim etti.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, 3. Sayfa, Türkiye, Almanya, Cinayet, Ekinci, Güncel, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cinayet Zanlısı Almanya'da Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Fevziye Karaman Fevziye Karaman:
    tabi ki yakalaması iyi hoş da bu adamı tutuklamak sonrası ne olacak diye merak ediyorum çünkü bu tür cinayetlerde genelde uzun pazarlıklar oluyo sonrası değişmeyecek zaten hiçbir şey 0 0 Yanıtla
  • Rabia Aydemir Rabia Aydemir:
    iyi yakalaşlar ama işin sonunda yine sıradan insanlar bunun bedelini ödüyor değil mi hukuk sistemi düzelse bu cinayetler azalır ama herkes konuşuyo da eylem yapılmıyo yıllar geçiyor yine aynı olaylar oluyo 0 0 Yanıtla
  • Barış Demirci Barış Demirci:
    çok üzücü bir olay insanın canı alınmış masum bir öğretmen de olmuş keşke böyle şeyler olmasaydı 0 0 Yanıtla
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