Çinli COMAC Şirketinin Uçakları Güneydoğu Asya'da Test Uçuşlarına Başladı - Son Dakika
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Çinli COMAC Şirketinin Uçakları Güneydoğu Asya'da Test Uçuşlarına Başladı

Çinli COMAC Şirketinin Uçakları Güneydoğu Asya\'da Test Uçuşlarına Başladı

Çin Ticari Uçak Limited Şirketi (COMAC) tarafından üretilen C919 ve ARJ21 tipi jet yolcu uçakları, Güneydoğu Asya'da test uçuşlarına başladı. İki uçak, önümüzdeki iki hafta boyunca Vietnam, Laos, Kamboçya, Malezya ve Endonezya'da yoğun bir programdan geçecek. C919 ve ARJ21 modelleri, 2024 Singapur Havacılık Fuarı'nda büyük ilgi gördü.

29.02.2024 14:55
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Çinli COMAC şirketinin uçaklarından çeşitli görüntüler

Çin Ticari Uçak Limited Şirketi (COMAC) tarafından üretilen C919 ve ARJ21 tipi jet yolcu uçakları, Salı günü Güneydoğu Asya'da test uçuşlarına başladı.

İki jet yolcu uçağı, önümüzdeki iki hafta boyunca Vietnam, Laos, Kamboçya, Malezya ve Endonezya'da yoğun bir programdan geçecek.

İki model, Pazar günü sona eren 2024 Singapur Havacılık Fuarı'nda büyük ilgi topladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Endonezya, Kamboçya, Singapur, Vietnam, Malezya, Laos, Ulaşım, Havacılık, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli COMAC Şirketinin Uçakları Güneydoğu Asya'da Test Uçuşlarına Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çinli COMAC Şirketinin Uçakları Güneydoğu Asya'da Test Uçuşlarına Başladı - Son Dakika
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