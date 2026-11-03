Çinli otomobil markaları Norveç'in yeni binek otomobil pazarında rekor paya ulaştı - Son Dakika
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Çinli otomobil markaları Norveç'in yeni binek otomobil pazarında rekor paya ulaştı

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Çinli otomobil markaları Norveç\'in yeni binek otomobil pazarında rekor paya ulaştı
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OSLO, 3 Kasım (Xinhua) -- Çinli otomobil markaları Norveç'in yeni binek otomobil kayıtlarında ekim ayında yüzde 22,5 ile rekor bir pazar payına ulaştı.

OSLO, 3 Kasım (Xinhua) -- Çinli otomobil markaları Norveç'in yeni binek otomobil kayıtlarında ekim ayında yüzde 22,5 ile rekor bir pazar payına ulaştı. Bu oran, geçen yılın aynı ayında yüzde 16,9 seviyesindeydi.

Norveç Karayolları Federasyonu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre, Çinli markalara ait araç kayıtları geçen yılın ekim ayındaki 1.879 adetten 3.534'e yükseldi. Böylelikle söz konusu markaların pazar payı, temmuz ayındaki yüzde 22,1'lik aylık rekoru geride bıraktı.

Marka sıralaması bakımından XPeng, geçen yılın aynı ayında 376 olan kayıt sayısını 932'ye çıkararak tüm markalar arasında beşinci sırada yer aldı. BYD 816 kayıt gerçekleştirirken, Changan'a ait kayıt sayısı 15'ten 339'a yükseldi.

Federasyonun Baş Yöneticisi Geir Inge Stokke, "An itibarıyla her beş yeni otomobilin birinden fazlası Çinli bir markaya ait ve bu sayı bir yılda neredeyse iki katına çıktı. Çinli markalar kısa sürede rakip konumundan çıkarak Norveç otomobil pazarının kalıcı bir parçası haline geldi" değerlendirmesinde bulundu.

Norveç'te ekim ayında toplam 15.725 yeni binek otomobil kaydı yapıldı. Bu sayı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,2 artışa işaret ederken, son 30 yılı aşkın sürenin en yüksek ekim ayı seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Bataryalı elektrikli araçlar, ekim ayı kayıtlarının yüzde 98,8'ini oluşturdu. Tesla, 1.548 otomobille en fazla kaydı yapılan marka olurken, onu 1.493 kayıtla Toyota ve 1.308 kayıtla Volkswagen izledi.

Kaynak: Xinhua
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