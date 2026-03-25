Çinli Şirketler AB\'de Yatırımları Artırmayı Planlıyor

LÜKSEMBURG, 25 Mart (Xinhua) -- Avrupa'da yükselen sektörlerde faaliyet gösteren Çinli şirketler, mevzuattan kaynaklanan baskıların artmasına rağmen önümüzdeki üç yıl içinde yatırımlarını artırmayı planlıyor.

Avrupa Birliği'ndeki Çin Ticaret Odası, Çin Ekonomik Bilgi Servisi Shanghai Genel Merkezi ve Xinhua Haber Ajansı'nın Avrupa Bölge Bürosu, Avrupa'daki yaklaşık 100 Çinli şirketle yapılan anket ve röportajlara dayanan raporu salı günü Lüksemburg'da ortaklaşa yayımladı. Raporda AB'ye daha istikrarlı ve öngörülebilir bir iş ortamı sağlama çağrısında da bulunuluyor.

Ankete katılanların yaklaşık yüzde 80'i, AB'deki yatırımlarını gelecek üç yıl içinde artırmayı planladıklarını belirtti. Bu sonuç, AB'de sübvansiyonlar, veri ve ulusal güvenlik gibi alanlarda daha sıkı denetimlerle karşı karşıya kalan şirketlerin, buna rağmen Avrupa'ya küresel stratejilerinde verdikleri önemi ortaya koyuyor.

Rapora göre Çinli şirketler, Avrupa'yı hem Çin ve Avrupa arasındaki stratejik uyum hem de tüm dünyada yeşil ve dijital sektörlere geçişin yarattığı fırsatlar nedeniyle giderek daha fazla kilit önemde bir adres olarak görüyor.

Raporda, "Avrupa'da, Avrupa için" stratejisini ilerleten Avrupa'daki Çinli şirketlerin bu çerçevede özellikle elektrikli araçlar ve temiz enerji gibi sektörlerde yerel istihdam yaratıp, teknoloji transferi sağladığı ve bölgesel tedarik zincirlerine daha derinlemesine entegre olduğu belirtiliyor.

Ayrıca Avrupa'daki Çin yatırımlarının son yıllarda daha da çeşitlenerek 18 sektöre yayıldığı ve şirketlerin yenilenebilir enerji, ileri imalat, bilgi ve iletişim teknolojileri ve dijital ekonomi gibi alanlarda daha fazla işbirliği imkanı gördüğü ifade ediliyor.

Çin ve AB, birbirlerinin en büyük ikinci ticaret ortağı olmaya devam ediyor. Çin gümrük verilerine göre, Çin'in AB ile ticareti 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6 artışla 5,93 trilyon yuana (yaklaşık 860 milyar ABD doları) ulaştı. Bu rakam, söz konusu dönemde Çin'in toplam dış ticaretinin yüzde 13'ünü oluşturdu.

Rapora göre birçok Çinli firma, AB'de uygulanan politikalardaki belirsizliğin kendileri için en büyük endişe kaynağı haline geldiğini ifade etti. Bu sonuca göre, politika belirsizliği endişeye yol açma açısından kültürel farklılıklar, jeopolitik riskler ve pazara erişim engelleri gibi zorlukları geride bırakmış durumda.

Katılımcıların yarısından fazlası, AB politikalarına ilişkin belirsizliği en büyük endişe kaynağı olarak görürken, yaklaşık dörtte üçü ise gerçekleşmesinden en çok memnuniyet duyacakları değişikliğin, politikaların istikrarlı ve öngörülebilir olması yönünde iyileştirmeler yapılması olduğunu belirtiyor.

Özellikle yeni enerji, bilgi teknolojisi ve sağlık gibi sektörlerde politika değişikliklerinin rekabet ortamını yeniden şekillendirebileceği korkusuna dikkat çekilerek, bu sektörlerdeki şirketlerin endişelerini daha sık şekilde dile getirdiği kaydediliyor.

Bazı işletmeler vergi politikası, gümrük vergisi dışı engeller ve pazar erişimi konularında ilerleme beklerken, bazıları ise AB'nin "Çin-AB Kapsamlı Yatırım Anlaşması'nın" onayına yönelik süreci yeniden başlatmasını temenni ediyor.

Çin ile AB arasındaki ekonomik ilişkileri özü itibarıyla birbirini tamamlayıcı ve karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler diye niteleyen raporda, iki tarafın sadece birbirlerinin pazarlarında işbirliğini artırmakla kalmayıp, üçüncü ülke pazarlarında da birlikte çalışabilecekleri görüşü savunuluyor.