Çivril'de Filipinli Bethzaida Müslüman Oldu

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Denizli'nin Çivril ilçesinde Filipinler vatandaşı Bethzaida Mojar Kondo, Müslüman oldu.

Kondo'nun başvurusu üzerine, İlçe Müftülüğü'nde ihtida töreni yapıldı.

Müftü Muhammet Çörekçi, kelimeişehadet getiren Kondo'ya, İslam hakkında bilgiler verdi.

Çörekçi, mutlu ve duygusal bir ana şahitlik edildiğini belirterek, "Sevinç gözyaşları içinde kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Bethzaida Mojar Kondo, Beyza ismini aldı." dedi.

Kondo'ya, Kur'an-ı Kerim armağan edildi.