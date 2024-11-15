Denizli'nin Çivril ilçesinde bir evin bahçesindeki demir kapının üzerine devrilmesi sonucu hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Irgıllı Mahallesi'nde dün dedesinin evinin bahçesinde arkadaşlarıyla oynayan Asya Değirmenci'nin (8) üzerine bahçe girişindeki demir kapı düştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Çivril'de Kapı Devrildi, 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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