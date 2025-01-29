Çivril'de Kayıp Kadının Cesedi Bulundu

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Denizli'nin Çivril ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan kadının, komşusunun bahçesinde çuval içinde cesedi bulundu.

Çarşı Mahallesi'ndeki evinden pazar günü komşusuna gitmek için ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Serpil Girgin'i (54) arama çalışmalarına bugün de devam edildi.

Polis ekipleri, Girgin'in karşı komşusunun bahçesinde bir çuval fark etti. İncelenen çuvalda kadının cesedi bulundu. Evin sahibi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Girgin'in cesedi, otopsi için Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.