Cizre\'de 521 Kamu Personeline İlk Yardım Eğitimi

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde 521 kamu personeline ilk yardım eğitimi verildi.

AFAD ve Cizre Kaymakamlığı işbirliğiyle 521 kamu personeli ilkyardım farkındalık ve temel yaşam desteği eğitimi aldı.

Kurumların konferans ve toplantı salonlarında gerçekleşen eğitim programlarında Cizre Devlet Hastanesinde görevli Uzman Dr. Emin Sancar tarafından 521 personele ilkyardım farkındalık ve temel yaşam desteği eğitimi verildi.