Şırnak'ın Cizre ilçesinde Cumhuriyet'in 101'nci yılı kutlamaları kapsamında etkinlik düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri ile Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Vali Kamil Acun Ortaokulunda etkinlik gerçekleştirdi.
Etkinlikte, ekipler öğrenci ve öğretmenlerle okulun duvarına Atatürk portresi yaptı.
Son Dakika › Güncel › Cizre'de Cumhuriyet Bayramı Etkinliği - Son Dakika
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