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Cizre'deki kadınlar amigurumi bebekleri yurt dışına satıyor - Son Dakika
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Cizre'deki kadınlar amigurumi bebekleri yurt dışına satıyor

Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Yafes Aile Destek Merkezi'nde kadınlar, amigurumi tekniğiyle yaptıkları oyuncak bebekleri yurt dışına satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Merkezin sosyal medya hesapları üzerinden satışa sunulan bebekler, Irak, İran, İsveç, Belçika ve Almanya'dan sipariş aldı.

Cizre\'deki kadınlar amigurumi bebekleri yurt dışına satıyor
24.12.2023 - 11:09,
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Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Yafes Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) kadınlar, amigurumi tekniğiyle yaptıkları oyuncak bebekleri yurt dışına satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Cizre ilçesinde 14 kurs, 14 eğitmen ve 296 kursiyerin bulunduğu merkezde, son 2 yıldır amigurumi tekniğiyle oyuncak bebek yapımına ağırlık verildi.

Kadınlar, ilçede bulunan Mem-u Zin Türbesi'nden esinlenerek, geçen yıl yöresel kıyafetleri giydirerek yaptıkları ve "Zin" ismini verdikleri oyuncak bebeğin yanına bu yıl da "Mem" adını verdikleri erkek oyuncak bebek yaptı.

Merkezin sosyal medya hesapları üzerinden satışa sunulan Mem ile Zin bebekler, Irak, İran, İsveç, Belçika ve Almanya'dan sipariş aldı.

"Kadınlarımız bununla iyi bir gelir elde ediyor"

ADEM Koordinatörü Hayriye Gönül Yalazan, AA muhabirine, 5 yıldır faaliyet yürüttükleri merkezlerinde okuma yazma, satranç, Kur'an kursu olmak üzere çeşitli kursların bulunduğunu, yaklaşık son 2 yıldır da amigurumiye ağırlık verdiklerini söyledi.

Kurum olarak amaçlarının kadınları sosyal hayata kazandırmak ve el becerilerini ortaya çıkarmak olduğunu aktaran Yalazan, eğitimlerde kadınlardan çok iyi geri dönüşler aldıklarını belirtti.

"Yaklaşık 1,5 yıl önce Zin bebeği ortaya çıkarmıştık. Çok güzel geri dönüşler alınca bu sefer Mem bebeği yapmaya karar verdik. Bebekler sık iğne tekniği ile ilmek ilmek örülüyor. Bir bebeğin yapılışı bir haftayı bulabiliyor. İnternet üzerinden satışımızda bir bebeği 750 liradan satıyoruz." diyen Yalazan, oyuncak bebeği yıl içerisinde çeşitli sergilerle tanıttıklarını bildirdi.

Yalazan, Türkiye'nin her yerinden sosyal medya hesabı üzerinden siparişler aldıklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Kadınlarımız bununla iyi bir gelir elde ediyor. Irak, İran, İsveç, Belçika ve Almanya'dan sipariş aldık. Daha geniş bir yelpaze içerisinde satışlarımızı yapmayı düşünüyoruz. Oyuncak bebekler, kadınlarımızın umudu oldu. Kadınlarımız ortaya bir ürün çıkardığında ve ürün yurt dışından talep gördüğünde çok mutlu oluyorlar."

"Mem-u Zin aşklarıyla ün yapmış"

El sanatları öğretmeni Ayşe Salman da merkeze gelen kursiyerlerin genellikle oyuncak bebek yapımını öğrenmek istediklerini belirterek, kadınların sosyalleşmelerini ve aile bütçesine katkı sağlamalarını amaçladıklarını dile getirdi.

Oyuncak bebekleri dünya genelinde tanıtmak istediklerini ifade eden Salman, "İlmek ilmek örülen bu oyuncağın çok meşakkatli bir yapımı var. Mem-u Zin aşklarıyla ün yapmış. Mem ile Zin oyuncaklarını yöresel kıyafet giydirerek yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kursiyer Fatma Hayatioğlu da ev stresinden uzaklaşmak ve aile ekonomisine katkı sağlamak için 5 yıldır merkeze geldiğini anlattı.

Giyim ve el sanatları kurslarında eğitim gördüğünü aktaran Hayatioğlu, "Daha önce Zin'i, şimdi de Mem'i yapıyoruz. Mem-u Zin ilçenin değerlerinden. Biz de bu şekilde onların tanıtımını yapıyoruz." dedi.

Afyonkarahisar'dan Cizre'ye gelin gelen kursiyer Lütfiye Nantu ise merkezde usta öğreticiler sayesinde kısa zamanda amigurumi tekniğini öğrendiğini söyledi.

Bebeği büyük aşkla ördüklerini anlatan Nantu, "Daha önce Mem-u Zin aşkını duymuştum. Cizre'ye geldikten sonra türbelerine gittim. Şimdi de merkezde onların bebeklerini yapıyoruz. Yaptığımız ürünün rağbet görmesi bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.??????????????

Kaynak: AA
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Almanya, İran, Irak, Kültür, Kadın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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