Çoban Zeynep LGS'de ilçe birincisi oldu - Son Dakika
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Çoban Zeynep LGS'de ilçe birincisi oldu

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çobanlık yapan Zeynep Kaytancı, LGS'de 87 net yaparak 485,9 puan alıp, ilçe birincisi oldu. Zorlu şartlara rağmen başarılı olan Kaytancı, Türkiye'de ilk 500 sıralaması içinde yer aldı. Ailesinin zor şartları onu daha çok ders çalışmaya teşvik etti ve hayallerine koşarken sürülerin peşinde ders çalıştı. Kaytancı'nın başarısı ailesini ve ilçe yöneticilerini gururlandırdı.

12.07.2024 22:29
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Çoban Zeynep LGS'de ilçe birincisi oldu

ADANA - Adana'nın Saimbeyli ilçesinde hem çobanlık yapan hem de derslerine çalışan Zeynep Kaytancı, LGS'de 87 net yaparak 485,9 puan alıp, ilçe birincisi oldu.

Saimbeyli'nin Obruk mevkiinde 4 çocuklu bir ailenin kızı 15 yaşındaki Zeynep Kaytancı hem okula gidip hem de çobanlık yaparak sınavlara hazırlandı. Saimbeyli Şehit Muhterem Yağbasan İmam Hatip Anadolu Lisesi Ortaokulunda okuyan Kaytancı, zorlu şartlara rağmen LGS'de 87 net yapıp 485.9 puan alarak ilçe birincisi oldu. Kaytancı, Türkiye'de de ilk 500 sıralaması içinde yer almayı başardı.

Sürülerin peşinde ders çalıştı

Ailesine ait inek ve koyunların peşinden hayallerine koşan ve ailesinin zor şartlarının kendisini daha çok ders çalışmaya teşvik ettiğini aktaran Zeynep Kaytancı, "Okul dışında aileme yardım ediyorum. İneklerimiz var, koyunları, inekleri otlatıyorum. Öncelikle benim kararlılığım, öğretmenlerimin ve ailemin desteği ile bunu yakaladım. İnekleri otlatırken kitaplarımla gidiyorum. Sürekli onlara bakarken ders çalışıyordum. Zordu ama başardım. Hedefim Eyüp Aygar Fen Lisesi. Bundan sonraki hedefim de doktorluk ya da mimarlık. Doktor olmayı ana sınıfından beri hedefliyorum ama mimarlığı da sonradan hedeflerim arasına ekledim. Başarımın sırrı düzenli ve hedefli çalışmak oldu. Kaymakam beye ve belediye başkanına da teşekkür ederim. Bahane üretmedim. Kendimi bildim bileli ders çalışmayı seviyorum. Para kazanmanın zor olduğunu görmek, annem ve babamın zorlu hayatı beni daha çok heveslendirdi" diye konuştu.

"Kızım derslerinde de bizlere yardım ederken de çok başarılı"

Anne Yasemin Kaytancı kızı Zeynep'in başarısı ile büyük gurur duyduklarını ifade ederek, "Onların bu başarısı bizleri de çok gururlandırdı. Ablası ve abisi de üniversite okuyor. Bizler için büyük gurur. Zeynep sadece derslerinde değil bizlere yardım ederken de çok başarılı. Gözümüz kapalı ona her şeyi emanet edebiliriz. Bizim için büyük gurur" diye konuştu.

Baba Mustafa Kaytancı da kızı ile övündüğünü ifade ederek, "Kızımın sonuna kadar destekçiyim. Okuması için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Burası dağ başı işimiz mesleğimiz zor ama kızım bu zorlukları gördükçe hırslandı. Biz de onunla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Başarılı Zeynep'in devlet yanında

İlçe Kaymakamı Emre Açar, Zeynep'in başarısının ardından kendini ve ilçede derece yapan diğer öğrencileri hediyeler ile ödüllendirirken eğitim hayatı boyunca devletin ve kendisinin her zaman yanında olacağını da belirtti.

Belediye Başkanı Mahmut Dal da ilçenin gururu olan Zeynep Kaytancı'yı makamında ağırlayarak tablet hediye ederek her zaman yanında olduklarını ve desteleyeceklerini kaydetti.

Kaynak: İHA

Saimbeyli, Türkiye, Adana, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çoban Zeynep LGS'de ilçe birincisi oldu - Son Dakika

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