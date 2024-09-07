Çocuk Adalet Merkezleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çocuk Adalet Merkezleri Başladı

Çocuk Adalet Merkezleri Başladı

Adalet Bakanlığınca "onarıcı adalet" yaklaşımıyla hayata geçirilen Çocuk Adalet Merkezleri, yetişkinlerden ayrı olarak mağdur çocukların yeni bir travma yaşamasının önlenmesi, suça sürüklenenlerin ise adli süreçlerde olumsuz etkilenmelerinin önüne geçilmesi hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

07.09.2024 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanlığınca "onarıcı adalet" yaklaşımıyla hayata geçirilen Çocuk Adalet Merkezleri, yetişkinlerden ayrı olarak mağdur çocukların yeni bir travma yaşamasının önlenmesi, suça sürüklenenlerin ise adli süreçlerde olumsuz etkilenmelerinin önüne geçilmesi hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Cezalandırıcı adalet anlayışından ziyade çocukların bulundukları ortamdan çıkarılıp korunması amaçlanan, küçüklere süreç boyunca adli destek görevlisinde etkin şekilde yararlanma imkanı sağlayan Çocuk Adalet Merkezlerinden ilki Erzurum'da, ikincisi ise geçen ocak ayında Bursa'da açıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, AA muhabirine, merkezin çocuklara yönelik adli işlemlerin yetişkinlerden ayrı olarak "çocuk dostu" ortamda yürütülmesi, suça sürüklenenlerin adli süreçlerde olumsuz etkilenmelerinin ve mağdur çocukların ikincil travma yaşamalarının önüne geçilmesi, adli süreçte çocuklara yönelik koruyucu ve destekleyici tedbirlerin etkinliğinin artırılması amacıyla kurulduğunu söyledi.

Merkezde bir Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi ile 4 Çocuk Mahkemesinin bulunduğunu belirten Solmaz, "Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu, Adli Destek Merkezi Müdürlüğü, müdürlük içinde uzman görüşme odaları, adli tıp uzman odası, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcisi odası, Baro odası, kütüphane, toplantı salonu ve yemekhane bulunmakta, ayrıca Baro'ya, hukuk kliniği uygulaması için hukuk fakültesine ve psikososyal destek kliniği uygulaması için de psikoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, sosyal hizmet gibi bölümlere yer ayrılması sağlanarak çocuklara yönelik hizmetlerin bütüncül şekilde sunulması için bir müdür, bir müdür yardımcısı, 18 sosyal hizmet uzmanımız, 11 psikoloğumuz, 8 pedagogumuz, 4 katip ve bir memurla, çocuk polisimiz de dahil olmak üzere hizmet vermekteyiz. Ayrıca, diğer kurumlarla yapılan çalışmalarla işbirliğinin artırılması hedefiyle, düzenli aralıklarla koordinasyon toplantısı düzenlenmektedir." diye konuştu.

Solmaz, çocuklara özgü yargılama süreçleri kapsamında soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı, kovuşturma aşamasında ise hakim tarafından dosya içeriğine ve çocuğun yaşına bağlı olarak ifadenin Adli Görüşme odalarında alınmasına karar verilebildiğini anlattı.

Bu nedenle mağdur çocuklara yönelik hizmetler kapsamında şiddet ve cinsel istismara maruz kalanlara Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Adli Görüşme Odalarında hizmet verildiğini kaydeden Solmaz, bu alanlarda suç mağdurları ve özellikle çocuklar, aile içi şiddet mağdurları, tanıklar, faillerle yüz yüze getirilmeden uzman desteği eşliğinde ifade ve beyanlarını verebildiğini, böylelikle ikincil örselenmelerinin önüne geçildiğini vurguladı.

Adli süreçten en az zararla çıkmalarına yardımcı olunuyor

Başsavcı Solmaz, suça sürüklenen çocuklar yönünden ise çocuk adalet sistemindeki meslek elemanlarının, her durumda çocukların yüksek yararını gözeterek iyilik hallerini önemseyip adli süreçten en az zararla çıkmalarına yardımcı olduğunu ifade etti.

Çocuk Mahkemesindeki yargılama sırasında çocuğun güvende hissetmesi ve onlarla etkili iletişimin artırılması amacıyla yuvarlak masa sistemi uygulandığı bilgisini veren Solmaz, "Duruşma salonlarımız da buna uygun dizayn edilmiştir. Kollukta işlemleri biten çocukların durumuna göre bir kısmı çocuk polisi refakatinde, bir kısmı ise telefon ve tebligat ile Çocuk Adalet Merkezimizde bulunan Çocuk Suçları Soruşturma Bürosuna ifadeye davet edilmektedir." dedi.

Solmaz, kurulan Çocuk Görüşme Merkezleri ile daha önce icra aracılığıyla gerçekleştirilen işlemlerin de çocuk dostu şekilde yapılmaya başlandığını belirtti.

Çocuk Adalet Merkezinde şu ana kadar çok sayıda adli işlem ve sürecin gerçekleştiğine değinen Solmaz, şöyle devam etti:

"Bursa Çocuk Adalet Merkezi faaliyete alındıktan sonra geçen yaklaşık 8 ayda Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, Çocuk Mahkemeleri, Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunca 388 suça sürüklenen çocuk, koruyucu ve destekleyici tedbirler yönünden değerlendirilmiş ve 378 suç mağduru çocuğun, çocuklar için düzenlenmiş ideal ortamda ikincil bir örselenmeye maruz bırakılmadan beyanları alınmıştır. Aile Mahkemelerince yapılan görevlendirmeler çerçevesinde Hukuk Yargılaması Destek Bürosunda görev yapan sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagoglar tarafından boşanma, velayet, kişisel ilişki ve evlat edinme hususlarında 1834 Sosyal İnceleme Raporu düzenlenmiş, 97 heyet görüşmesi ve 74 ifade olmak üzere toplam 2 bin 5 işlem yapılmış, Adli Görüşme odalarında ise 415 çocuğun adli görüşme işlemleri gerçekleştirilmiştir. Çocuk Adalet Merkezimizin faaliyetleri ile çocuklara yönelik adli işlemlerin yetişkinlerden ayrı olarak çocuk dostu ortamda yürütülmesi, adli işlemlere çocuk dostu usullerin uygulanması, adli süreç boyunca adli destek görevlisinden etkin şekilde yararlanabilme imkanı sağlayabileceği gibi adli birimlerin yanı sıra diğer paydaş kurum ve kuruluşların temsilcilerini de yargılama faaliyetlerine katarak bu merkezde çocuk koruma sistemimizin daha etkin ve bütüncül şekilde işlemesi sağlanmıştır."

Uzmanlar tarafından karşılanan çocuklar özel odalarda ifade veriyor

Bursa Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürü Şaban Erdoğan da Bursa Çocuk Adalet Merkezinin 3 ana binadan oluştuğunu bildirdi.

Merkeze yönelik görevlendirmelerin, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Bürosu, savcılık ya da mahkemeler tarafından yapıldığını aktaran Erdoğan, "Görevlendirmenin yapılmasıyla suça sürüklenen çocuklarımız ya da suç mağduru çocuklarımız merkezimize yönlendiriliyor. Aileleriyle ya da avukatlarıyla gelen çocuklarımız burada uzmanlarımız tarafından karşılanıyor." ifadesini kullandı.

Suça sürüklenen çocuklarla, özel olarak düzenlenmiş odalarda görüşmeler yapıldığını dile getiren Erdoğan, daha sonra görevlendirilen uzman tarafından süreç hakkında bilgilendirme yapıldığını, ardından ise Adli Görüşme odasında ifadenin alındığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel, Çocuk, Hukuk, bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuk Adalet Merkezleri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:00 Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir
23:19 Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı
22:56 Ümit Özdağ, Engin Polat’la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş Ümit Özdağ, Engin Polat'la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş
21:56 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak
19:09 Şırnak’ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı Şırnak'ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı
11:24 10 ayda her şeyini kaybetti Lüks villa artık bir harabe 10 ayda her şeyini kaybetti! Lüks villa artık bir harabe
11:21 Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi
11:07 Ailede kriz Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti Ailede kriz! Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti
10:59 Site yönetiminden akıl almaz vurgun Miktar tamı tamına 4 milyon TL Site yönetiminden akıl almaz vurgun! Miktar tamı tamına 4 milyon TL
10:48 Milyoner’e damga vuran soru Bir ’’Bam’’ yüzünden 100 bin liradan oldu Milyoner'e damga vuran soru! Bir ''Bam'' yüzünden 100 bin liradan oldu
10:30 Kahramanmaraş’ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada Kahramanmaraş'ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada
10:05 Özdağ’dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum Özdağ'dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum
09:38 Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya’dan ’’Allahuekber’’ sevinci Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya'dan ''Allahuekber'' sevinci
09:38 Kahramanmaraş’ta 5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı birçok ilde hissedildi Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi
09:38 Nurgül Yeşilçay’dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme Nurgül Yeşilçay'dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 01:35:19. #1.12#
SON DAKİKA: Çocuk Adalet Merkezleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement