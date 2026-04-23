Çocuk Bayramı'nda Temsili Sağlık Müdürü
Çocuk Bayramı'nda Temsili Sağlık Müdürü

Çocuk Bayramı\'nda Temsili Sağlık Müdürü
23.04.2026 11:01
İstanbul İl Sağlık Müdürü, 23 Nisan'da koltuğunu Ada Atkaya'ya devretti; 'Çocuk Akademisi' kurulacak.

23 NİSAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner koltuğunu Ada Atkaya'ya devretti. Temsili müdürünün ilk talimatı 'Çocuk Akademisi' kurulması olurken, kantinlerin denetlenmesi, ağız diş taraması yapılması konusunda da talimatlar verdi. İl Sağlık Müdürü Güner kendisini ziyaret eden öğrencilere Trabzonspor forması hediye etti.

İstanbul İl Sağlık Müdürü, Doç. Dr. Emre Güner, TBMM'nin açılışının 106'ncı yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Beyazıt Ford Otosan İlkokulu'ndan gelen öğrencileri makamında kabul etti. Güner makamını temsili olarak 4'üncü sınıf öğrencisi Ada Atkaya'ya devretti. Programda konuşan Güner, çocukların geleceğin yöneticileri olduğunu vurgulayarak, gençlerin sorumluluk almaya teşvik edilmesinin önemli olduğuna değindi.

'BUGÜN İSTANBUL'UN SAĞLIĞINI YÖNETENLER SİZLERSİNİZ'

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Güner koltuğunu 4'üncü sınıf öğrencisi Ada Atkaya'ya devretti. Burada bir konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Güner, " Bugün Ada hocama İl Sağlık müdürlüğü görevimi 1 günlüğüne devredeceğim. Şundan eminim ki, burada olan kişiler bu görevi bizden çok daha iyi bir şekilde bu memleket için bu bayrak için çok daha iyi bir noktaya getirecekler. Hocam bizler yönetimi size devrettik. Bugün İstanbul'un sağlığını yönetenler sizlersiniz." dedi.

TEMSİLİ MÜDÜRDEN 'KANTİNLER DENETLENSİN' TALİMATI

Ada Atkaya müdür olduktan sonraki ilk talimatını çocuklarla ilgili bir akademi kurulması konusunda verdi. Atkaya "Bir talimatım var İl Sağlık müdürü olarak bu hastaneye 'Çocuk Akademisi' yapılmalı" dedi. Güner ise en büyük hastanenin Çam Sakura Hastanesi olduğunu hatırlattı. Bunun üzerine temsili müdür Atkaya Çocuk Akademisi'nin buraya yapılması talimatını yineledi. Bir öğrencinin "Kantinlerin denetlenmesini istiyorum" sözleri üzerine temsili müdür Atkaya "Kantinlerde abur cubur kontrolü yapılmalı" talimatı da verdi. Temsili müdür Atkaya ayrıca okullarda ağız diş taraması yapılması, çocukların hafta içi ekran süresinin sınırlandırılması, haftasonu ise kontrollü kullanım sağlanması gerektiğini de belirtti.

TRABZON FORMASI HEDİYE EDİLDİ

Toplantıda söz alan diğer öğrenciler okullarda sağlık okuryazarlığının artırılması, çocuklara yönelik sağlık taramalarının daha sık yapılması yönünde görüşlerini iletti. Öğrenciler ayrıca diş sağlığı kontrollerinin artırılması, aşı takibinin sıkılaştırılması gibi konularda da öneriler sundu. İl Sağlık Müdürü Güner programda çocuklara hediye takdiminde bulunurken, Trabzonspor forması da hediye edildi. Forma hediyesini duyan çocuklar İl Sağlık Müdürü Güner'e teşekkürlerini sundu.

Kaynak: DHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Abdullah Emre Güner, 23 Nisan, İstanbul, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
İbrahim Tatlıses’ten çocuklarını şoke edecek miras kararı İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
Annesini av tüfeğiyle öldürüp aynı silahla intihar etti Annesini av tüfeğiyle öldürüp aynı silahla intihar etti
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
Kardeşlerini Unutma Derneği’nden Afrika’da kurban hazırlıkları Kardeşlerini Unutma Derneği’nden Afrika’da kurban hazırlıkları
Eşme Belediye Başkanı Tozan görevden alındı Eşme Belediye Başkanı Tozan görevden alındı

10:59
Gülistan Doku dosyasına “sil baştan“ diyen Başsavcı Ebru Cansu ilk kez konuştu
Gülistan Doku dosyasına "sil baştan" diyen Başsavcı Ebru Cansu ilk kez konuştu
10:28
Okullarda yeni dönem İşte 7 basamaklı yeni güvenlik modeli
Okullarda yeni dönem! İşte 7 basamaklı yeni güvenlik modeli
10:14
Fatma’nın ölümündeki gerçek 12 yıl sonra ortaya çıktı: İntihar değil aile infazı
Fatma'nın ölümündeki gerçek 12 yıl sonra ortaya çıktı: İntihar değil aile infazı
09:53
17 yıldır aranan Yusuf’la ilgili “Tuncay Sonel“ detayı Kullandığı ifade kafaları karıştırdı
17 yıldır aranan Yusuf'la ilgili "Tuncay Sonel" detayı! Kullandığı ifade kafaları karıştırdı
09:50
106 yıllık gurur Devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti
106 yıllık gurur! Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
09:38
Murat Ülker’in sattığı fabrikada üretim 73 yıl sonra üretim durdu
Murat Ülker'in sattığı fabrikada üretim 73 yıl sonra üretim durdu
Advertisement
