Çocuk Bayramı\'nda Temsili Sağlık Müdürü

23 NİSAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner koltuğunu Ada Atkaya'ya devretti. Temsili müdürünün ilk talimatı 'Çocuk Akademisi' kurulması olurken, kantinlerin denetlenmesi, ağız diş taraması yapılması konusunda da talimatlar verdi. İl Sağlık Müdürü Güner kendisini ziyaret eden öğrencilere Trabzonspor forması hediye etti.

İstanbul İl Sağlık Müdürü, Doç. Dr. Emre Güner, TBMM'nin açılışının 106'ncı yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Beyazıt Ford Otosan İlkokulu'ndan gelen öğrencileri makamında kabul etti. Güner makamını temsili olarak 4'üncü sınıf öğrencisi Ada Atkaya'ya devretti. Programda konuşan Güner, çocukların geleceğin yöneticileri olduğunu vurgulayarak, gençlerin sorumluluk almaya teşvik edilmesinin önemli olduğuna değindi.

'BUGÜN İSTANBUL'UN SAĞLIĞINI YÖNETENLER SİZLERSİNİZ'

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Güner koltuğunu 4'üncü sınıf öğrencisi Ada Atkaya'ya devretti. Burada bir konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Güner, " Bugün Ada hocama İl Sağlık müdürlüğü görevimi 1 günlüğüne devredeceğim. Şundan eminim ki, burada olan kişiler bu görevi bizden çok daha iyi bir şekilde bu memleket için bu bayrak için çok daha iyi bir noktaya getirecekler. Hocam bizler yönetimi size devrettik. Bugün İstanbul'un sağlığını yönetenler sizlersiniz." dedi.

TEMSİLİ MÜDÜRDEN 'KANTİNLER DENETLENSİN' TALİMATI

Ada Atkaya müdür olduktan sonraki ilk talimatını çocuklarla ilgili bir akademi kurulması konusunda verdi. Atkaya "Bir talimatım var İl Sağlık müdürü olarak bu hastaneye 'Çocuk Akademisi' yapılmalı" dedi. Güner ise en büyük hastanenin Çam Sakura Hastanesi olduğunu hatırlattı. Bunun üzerine temsili müdür Atkaya Çocuk Akademisi'nin buraya yapılması talimatını yineledi. Bir öğrencinin "Kantinlerin denetlenmesini istiyorum" sözleri üzerine temsili müdür Atkaya "Kantinlerde abur cubur kontrolü yapılmalı" talimatı da verdi. Temsili müdür Atkaya ayrıca okullarda ağız diş taraması yapılması, çocukların hafta içi ekran süresinin sınırlandırılması, haftasonu ise kontrollü kullanım sağlanması gerektiğini de belirtti.

TRABZON FORMASI HEDİYE EDİLDİ

Toplantıda söz alan diğer öğrenciler okullarda sağlık okuryazarlığının artırılması, çocuklara yönelik sağlık taramalarının daha sık yapılması yönünde görüşlerini iletti. Öğrenciler ayrıca diş sağlığı kontrollerinin artırılması, aşı takibinin sıkılaştırılması gibi konularda da öneriler sundu. İl Sağlık Müdürü Güner programda çocuklara hediye takdiminde bulunurken, Trabzonspor forması da hediye edildi. Forma hediyesini duyan çocuklar İl Sağlık Müdürü Güner'e teşekkürlerini sundu.