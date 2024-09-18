Çocuk İstismarına Protesto - Son Dakika
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Çocuk İstismarına Protesto

Çocuk İstismarına Protesto

Tekirdağ'da, 2 yaşındaki bebeğin istismarı ve Narin Güran'ın öldürülmesi protesto edildi.

18.09.2024 18:50
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Tekirdağ'da 2 yaşındaki bebeğin cinsel istismara uğraması ve Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesi protesto edildi.

Hasan Ali Yücel Meydanı'nda bir araya gelen grup, pankart açıp slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Kent Konseyi Başkanı Berrin Başol, Malkara ilçesinde 2 yaşındaki bebeğin cinsel istismara uğraması ve Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesinin toplumu derinden yaraladığını söyledi.

Vicdanları yaralayan iki önemli olay hakkında seslerini yükseltmek için bir araya geldiklerini ifade eden Başol, "Çocuk istismarı ve çocuk cinayetleri. Bu insanlık dışı suçlar, en savunmasız olan çocuklarımıza karşı işlenen en vahim saldırılardır. Bir toplumun en değerli varlıkları olan çocuklarımızın maruz kaldığı her türlü şiddet, istismar ve cinayet hepimizi derinden sarsmaktadır. Çocuk istismarı ve çocuk cinayetleri, sadece bireylerin değil, bir toplumun ahlaki ve vicdani çöküşüne işaret eden acı gerçeklerdir." dedi.

Başol, toplumda yaşanan bu tür olaylara sessiz kalınmaması gerektiğini aktararak, herkesin bu suçlara karşı birlikte mücadele ederek, çocukların güvenliğini sağlamak için daha güçlü adımlar atması gerektiğini dile getirdi.

Her gün çocuklara, kadınlara karşı bir suç işlendiğini belirten Başol, şunları kaydetti:

"Bizler, çocuk istismarına ve cinayetlerine karşı daha caydırıcı ve etkili yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Yalnızca cezaların artırılması değil, bu suçları önlemeye yönelik kapsamlı eğitim ve bilinçlendirme kampanyalarının da acilen devreye sokulması gerektiğine inanıyoruz. Çok üzgünüz çok öfkeliyiz ama eşit, özgür ve yaşanılır bir dünya için mücadelemizi daha da büyük bir kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün de 2 yaşındaki bebeğin cinsel istismara uğramasına ilişkin olayı yakından takip ettiklerini ifade ederek, tüm şüphelilerin en ağır şekilde cezalandırılması için mücadele vereceklerini aktardı.

Kaynak: AA

Narin Güran, Diyarbakır, Politika, 3-sayfa, Cinayet, Güncel, Çocuk, Son Dakika

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