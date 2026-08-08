Çocuk Koruma Kanunu'ndaki Değişikliklere Tepkiler - Son Dakika
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Çocuk Koruma Kanunu'ndaki Değişikliklere Tepkiler

Çocuk Koruma Kanunu\'ndaki Değişikliklere Tepkiler
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Muhalefet, TBMM'deki Çocuk Koruma Kanunu değişikliklerini dijital takip ve denetim açısından eleştirdi.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde söz alan muhalefet milletvekilleri, dijital takip düzenlemesi, sosyal inceleme raporunun zorunlu olmaktan çıkarılması ve denetimli serbestlik uygulamalarına tepki gösterdi. Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, dijital takip düzenlemesini eleştirerek "Çocuğu dijital risklerden korumak istiyorsak elbette önlem almalıyız ancak koruma adı altında çocuğun bütün dijital hayatını iki yıl boyunca belirsiz bir kamu gözetimine açamayız" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Genel Kurulu'da suç işleyen çocuklarla ilgili Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 10 ile 18'inci maddeleri kapsayan ikinci bölümünün görüşmelerinde milletvekilleri değerlendirmelerde bulundu.

TÜİK verilerine göre geçen yıl 196 bin 308 çocuğun suça sürüklenme iddiasıyla, 267 bin 794 çocuğun ise mağdur olarak kayıtlara geçtiğini belirten YENİ Parti İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, İçişleri Bakanlığı raporuna göre bu çocukların yüzde 71'inin 15-17 yaş aralığında olduğunu ifade etti. "Suça sürüklenen çocuk" ibaresinin "adli süreçteki çocuk" olarak değiştirilmesini "kelime oyunu" olarak nitelendiren Elçi, TÜİK verilerine göre her 3 çocuktan 1'inin yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunduğunu dile getirdi.

KILIÇ: "ÇOCUĞUN BÜTÜN DİJİTAL HAYATI İKİ YIL BOYUNCA BELİRSİZ BİR KAMU GÖZETİMİNDE GEÇEMEZ"

Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, teklifte yer alan dijital takip düzenlemesine dikkati çekerek çocuğun telefonu, tableti veya bilgisayarındaki hareketlerin iki yıla kadar kamu kurumlarınca takip edilmesinin önünün açıldığını söyledi. Hangi verilerin toplanacağı, kimlerin erişeceği, ne kadar saklanıp silineceğinin açıkça düzenlenmediğini vurgulayan Kılıç, bu durumun Anayasa'ya, özel hayatın ve kişisel verilerin korunmasına aykırı olduğunu savundu.

Sosyal inceleme yapılması ve çocuğun görüşünün alınmasının zorunlu tutulmadığını ifade eden Kılıç, "Çocuğu dijital risklerden korumak istiyorsak elbette önlem almalıyız ancak koruma adı altında çocuğun bütün dijital hayatını iki yıl boyunca belirsiz bir kamu gözetimine açamayız" dedi.

KONUKCU: "ÇOCUKLARIN ZORLA İŞÇİLEŞTİRİLDİ BİR UYGULAMAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukcu, teklifin 10 ve 13'üncü maddeleriyle getirilen yönlendirme tedbirlerinin denetimli serbestlik yükümlülüğü olarak uygulanmasını eleştirdi. Düzenlemelerde 20 saatten 300 saate kadar çalışma, 3 aydan 2 yıla kadar dijital cihazların takip yazılımlarıyla BTK ve Siber Güvenlik Başkanlığı denetimine açılması gibi maddeler bulunduğunu belirten Konukcu, mantığın koruyucu değil cezalandırıcı olduğunu dile getirdi.

Konukcu, düzenlemeye ilişkin, "Çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması için mücadele ederken bir bakıyoruz, yine çocuk emeğinin kullanıldığı, çocukların zorla işçileştirildiği bir uygulamayla karşı karşıya kalacağız ve bunu yine, güya çocukları rehabilite etmek için yapacaklar" değerlendirmesinde bulundu.

KOCAMAZ: "BİR ÇOCUĞUN HAYATI 'DOSYA KAPSAMI' DENİLEREK GEÇİŞTİRİLEMEZ"

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, Çocuk Koruma Kanunu'nun 14'üncü maddesinde yer alan 15-18 yaş grubundaki çocuklar için sosyal inceleme raporunun zorunlu tutulmamasını ve savcı ile mahkemelerin takdirine bırakılmasına tepki gösterdi. Kanunun hangi gerekçelerin hukuken yeterli sayılacağını belirtmediğini ifade eden Kocamaz, "Bir çocuğun hayatı, kişiliği ve geleceği 'dosya kapsamı' denilerek geçiştirilemez. Hukuk devletinde gerekçe matbu bir cümleden ibaret olamaz. Gerekçe somut, kişiselleştirilmiş, denetlenebilir ve kanuni ölçütlere dayalı olmak zorundadır" diye konuştu.

COŞAR: "15 YAŞINI GEÇEN BİR ÇOCUK, ÇOCUK OLMAKTAN ÇIKAR"

YENİ Parti Antalya Milletvekili Aliye Coşar, teklifin sosyal inceleme raporunu 15 yaşından küçükler için zorunlu tutarken 15-18 yaş grubu için rapordan vazgeçilmesini eleştirdi. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Çocuk Koruma Kanunu'na göre 18 yaşını doldurmamış herkesin çocuk olduğunu hatırlatan Coşar, 15-18 yaş grubunun suç davranışının yoğun olduğu grup olduğunu vurguladı.

Coşar, teklifteki yaklaşıma dair, "Bu, açıkça şu demektir: Çocuklar için yarattığınız infaz sistemi topluma kazandırmak değil, cezalandırmak üzerine kurulmuştur. Bütün çocuklar çocuğun üstün yararına dayanan yasal güvencelerden eşit biçimde yararlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

AKAY: "SUNULAN TEKLİF ANAYASA'NIN 14 MADDESİNE AYKIRI"

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, teklifin Komisyona 18 madde olarak geldiğini, 3'üncü maddenin çekilmesiyle 17 maddeye indiğini ancak etki analizi raporu verilmeden ve muhalefet önergeleri reddedilerek görüşüldüğünü belirtti. Teklifin Anayasa'nın yaklaşık 14 maddesine aykırı olduğunu savunan Akay, sosyal inceleme raporunun 15 yaş üstü çocuklar için tanzim edilmeyerek keyfiyete bırakılmasının doğru olmadığını söyledi.

Kaynak: ANKA

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