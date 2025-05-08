Çocuk Koruma Sisteminde Acil Reform İhtiyacı - Son Dakika
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Çocuk Koruma Sisteminde Acil Reform İhtiyacı

CHP'li Özçağdaş, çocuk koruma sistemindeki sorunlara dikkat çekti, reform çağrısında bulundu.

08.05.2025 16:52
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(İSTANBUL) - Mattia Ahmet Minguzzi davasını takip eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Sauat Özçağdaş, "Bizim buradaki takibimiz, başka Ahmetler olmasın diye, başka Batuhanlar olmasın diye. Bunların her birisi için mücadele etmek zorundayız. Buradan iktidara, muhalefete, herkese sesleniyorum: Türkiye'nin çocuk koruma sisteminde, adli kolluk sisteminde, okullarda şiddetin önlenmesinde, şiddet kültürünün engellenmesinde önemli sorunları var. Hep beraber çözümün bir parçası olmalıyız, suçun bir parçası olmamalıyız" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 15 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi davasının İstanbul Anadolu Adliyesi 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmasını takip etti. Duruşma sonrası açıklama yapan Özçağdaş, "Öncelikle Türkiye'nin başı sağ olsun. Gerçekten burada yaşadığımız çok acı" diyerek şunları söyledi:

"Türkiye'de çok sayıda Ahmet var. Sadece 2023 yılında bir biçimde suçtan etkilenen çocuk sayısı 537 bin. Bizi dinleyenler inanmakta güçlük çekebilirler: 537 bin çocuk. Bunların 237 bini suçtan etkilenen, 170 binden fazlası bir şekilde suça sürüklenen çocuklar. Bu, inanılmaz bir rakam ve her yıl artıyor. 2010'larda 180 binlerden buralara geldi.

"Avukatlar pazar yerine gidip kendileri bulmaya çalışıyorlar kayıtları."

Bir ailenin mahvı, yaşanan şey. Ama böyle binlerce aile var Türkiye'de. Dolayısıyla sorunlarımız var bizim. Buradan Türkiye'ye sesleniyorum: Bunu acil olarak tartışmalıyız. Çocuk adli sisteminde çok ciddi sorunlar var. Adli kolluklarla ilgili çok ciddi sorunlar var. Bakın, olaydan 4 ay sonra 2 kişi daha tutuklandı. Mahkeme görülmeye başlandı, henüz o iki kişi burada değil. Başka bir dosyanın içerisinde. Bu, tam anlamıyla bir hukuk skandalı. Çünkü maalesef adli kolluk sistemimiz yok. Olmadığı için doğru düzgün bir soruşturma da yapılamıyor. Avukatlar pazar yerine gidip kendileri bulmaya çalışıyorlar kayıtları. Nitekim mahkeme yeniden bilirkişi raporu istemek zorunda kaldı. Burada başından sonuna kadar yanlış giden işler var. Bunu düzeltmeye çalışanlar var. Bakanlıklara burada çok önemli işler düşüyor.

"Saray sizin olsun, Türkiye'nin dört bir yanında adalete ihtiyacımız var"

Burası adalet sarayı. Saray sizin olsun, adalete ihtiyacımız var. Türkiye'nin dört bir yanında adalete ihtiyacımız var. Ahmetler ölüyor. Sadece bir Ahmet ölmüyor, başkaları da ölüyor. Bugün burada başka neler var? Acılı anneler var. Onlar da çocukları için yanıyorlar. Bizim buradaki takibimiz, başka Ahmetler olmasın diye, başka Batuhanlar olmasın diye. Bunların her birisi için mücadele etmek zorundayız. Buradan iktidara, muhalefete, herkese sesleniyorum: Türkiye'nin çocuk koruma sisteminde, adli kolluk sisteminde, okullarda şiddetin önlenmesinde, şiddet kültürünün engellenmesinde önemli sorunları var.

"Hep beraber çözümün bir parçası olmalıyız, suçun bir parçası olmamalıyız"

Son sözümde de buradan Milli Eğitim Bakanlığı'na sesleneyim: Rehber danışmanlara söz vermiştin, tut bunu. Çocukların okullarda daha iyi psikolojik destek almalarını sağla. Liseleri 2 yıla indirmeye çalışma. Birkaç milyon çocuğu işsiz, güçsüz sokaklara salmayın. Türkiye'nin hakkını, hukukunu engellemeyin. Hep beraber çözümün bir parçası olmalıyız, suçun bir parçası olmamalıyız."

Kaynak: ANKA

Suat Özçağdaş, Güvenlik, Politika, Türkiye, Sağlık, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuk Koruma Sisteminde Acil Reform İhtiyacı - Son Dakika

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