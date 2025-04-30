Çocuk Senfoni Orkestrası, Konser İçin Hazırlanıyor

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası Eğitim ve Çalışma Merkezi'ni ziyaret ederek provaları izledi. Çocukları tebrik eden Ataç, "Bugün Türkiye'de parmakla gösterilen orkestralarından birisiyiz. Çocuklarımızın bu hafta sonu gerçekleştireceği iki konserin hazırlıkları heyecanla sürüyor. Onların azmini ve coşkusunu görmek beni duygulandırıyor" dedi.

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası, konserler vermeye devam ediyor. Koro, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel hazırlanan konseri, yoğun ilgi nedeniyle 3 Mayıs Cumartesi günü Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Sarayı'nda tekrar sahneleyecek. Orkestra ayrıca, Odunpazarı Belediyesi ve Eskişehir Sinema Derneği iş birliğiyle gerçekleşecek Bağımsız Kısa Film Festivali'nin ödül töreninde "Film Müzikleri" temalı özel bir konser verecek.

"Orkestrayı iyi ki kurmuşuz"

Konser öncesi son provaların yapıldığı merkezi ziyaret eden Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve kızı Zeynep Ataç, çocukların provalarını izledi.

Orkestra hakkında değerlendirmelerde bulunan Ataç, "Orkestramız 10 yıldır büyük bir aile olarak Eskişehirlilerin huzuruna çıkıyor. Bu orkestrayı iyi ki kurmuşuz. Orkestraya gelen çocuklarımız arasında kemanı bilmeyen, görmeyen vardı. Tüm çocuklarımızı hiçbir yetenek sınavına tabi tutmadan aldık. 17-18 yaşlarına geldiklerinde isterlerse orkestrada eğitmen olarak görev alabiliyorlar. Ben her zaman söylüyorum. Bu kardeşlerimiz belki müzisyen olmayacak ama dünyaya hep kalpleriyle bakacaklar. Daha hoşgörülü, daha insaflı daha vicdanlı insanlar olacaklar. Geride başarılarla dolu 10 yıl bıraktık. Bugün Türkiye'de parmakla gösterilen orkestralarından birisiyiz. Çocuklarımızın bu hafta sonu gerçekleştireceği iki konserin hazırlıkları heyecanla sürüyor. Onların azmini ve coşkusunu görmek beni duygulandırıyor. Muhteşem çocuklarımızı gönülden tebrik ediyorum" dedi.