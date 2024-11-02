Çocuk Teröristlerin İfadeleri Yayınlandı

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Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/ YPG tarafından kaçırılan ve zorla örgüt faaliyetlerinde kullanılan 16 yaşındaki 2 örgüt mensubu çocuğun ifadelerinin yer aldığı görüntüleri paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İzleyeceğiniz görüntüler, terör örgütü PKK/YPG tarafından yalan, tehdit, şantaj ve işkence gibi ahlak dışı yollarla kaçırılan ve zorla örgüt faaliyetlerinde kullanılan çocuk yaştaki teröristlerin ifadelerinden oluşuyor." ifadeleri kullanıldı.

BM İnsan Hakları Komisyonunun 2022'de yayımladığı raporlarda binlerce çocuğun terör örgütü tarafından zorla kaçırıldığının, terörist faaliyetler için alıkonulduğunun ve örgütün lider kadrosu tarafından istismar edildiğinin ortaya çıkarıldığı anımsatılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Teslim olan çocuk yaştaki teröristlerin açıklamaları, terör örgütü PKK/YPG'nin dünyanın en aşağılık terör örgütlerinden biri olduğunu, kendileri gibi birçok teröristin de kaçarak Türkiye Cumhuriyeti devletine sığınmak istediğini gözler önüne seriyor. Bölgemizdeki çocukların terör örgütleri tarafından kaçırılmadığı günlere ulaşıncaya kadar PKK/PYD/YPG/SDG başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. Bu nedenle yalanlarla terör örgütlerinin eline düşmüş olanlara 'Teslim olun' diyerek tek kurtuluşlarının adalete sığınmak olduğunu hatırlatıyoruz."

Bakanlık tarafından paylaşılan görüntülerde teslim olan 16 yaşındaki örgüt mensubu, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"16 yaşındayım. Tanımadığım bir kişi aileme Türk askerinin zarar verdiğini söyledi. Benimle konuşup onun için ikna etti. Öyle bir şey olmadığını duyduğumda ikinci ay kaçmak istedim. Orada her zaman zorluk var zaten. İki haftada bir duş yapıyorduk. Yemekler bazen SİHA'lar geldiği için 1 ay boyunca yemek, yiyecek yoktu. Suriye'deki çocukları DEAŞ'la mücadele ediyoruz diye kandırıp getiriyorlar. Suriye'ye gidip gelişleri çok oluyor. Cephanenin hepsini Suriye'den getiriyorlar. Oradan da çoğu kişiyi dağa getiriyorlar. Örgüt onları kandırıyor. Onları zorla orada tutuyor. Türk askerinin onları öldüreceğini söyleyip onları kandırıyorlar. Yani ben geldim ve ben burada evde gibiyim. Hiçbir şey bahsettikleri gibi değil. Hepsinin çocuklarının peşine düşmelerini ve çocuklarını almalarını istiyorum. Çünkü hepsi eve gitmek istiyor. Çocuklarına hiç haber gitmiyor. Çocukların hepsi gelmek istiyor."

Görüntülerde ifadelerine yer verilen 16 yaşındaki teslim olan diğer örgüt mensubu ise şunları dile getirdi:

"16 yaşındayım, 2 sivil geldi beni götürdüler. Eğitim kampına götürdüler 4 ay eğitim aldım. Daha sonra Irak'a geldim. Kaçmak isteyenler vardı. Yakaladıkları zaman işkence ve zulmediyorlardı. İmkanlar çok zor, mecburdum. Yakalananları işkence edip ömür boyu hapse atıyorlardı. Gececiler hiltiyle mağara açıyorlar, işi olmayanlar da hiltinin yanında toprak atıyorlar. Örgüte katılım Türkiye'den çok az, en çok katılım Suriye ve Irak'tan. Her zaman ses kaydı ile konuşuyorlardı, 'Türk askerine karşı şöyle savaşın', 'Eğer siz onları öldürmezseniz onlar sizi öldürür ve yok eder' diyorlardı. Ailemi çok özlüyordum ailemin yanına gitmek istiyordum. Göndermiyorlardı ve sürekli ağlıyordum. Örgütün dediği her şey yalan. 'Türk askeri sizi öldürür, size işkence yapar' diyorlardı, hepsi yalan. Öyle bir şey yok Türk askeri böyle bir şey yapmadı. Gelin Türk devletine teslim olun. Türk devleti hiçbir şekilde işkence etmiyor, zarar vermiyor. Örgütün dediğinin aksine bize iyi davranıyorlar, merhametli davranıyorlar."