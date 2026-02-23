Çocuk ve Kadın Haklarına Destek

Trabzon Yetişme Çağındaki Çocukları Koruma Derneği Başkanı Nuray Usta, çocuk ve kadın hakları olmak üzere çevre konusunda sorun yaşayan kişilere yardımcı olduklarını belirtti.

Usta, yaptığı açıklamada, geçmişte yetiştirme yurdunda faaliyete başlayan derneğin 24 yıldır başkanlığını yaptığını söyledi.

Bu yıl 20 öğrenciye hayırsever desteğiyle burs verdiklerini belirten Usta, ayrıca kıyafet ve eşya yardımında da bulunduklarını dile getirdi.

Usta, dernek olarak ilk burslarını 2008'de verdiklerini ifade ederek, hayırseverlerin desteğiyle binlerce çocuğun hayatına dokunmaya çalıştıklarını aktardı.

Gençlerin sosyalleşmesi için bazı etkinlikler de düzenlediklerini belirten Usta, dernek üyeleriyle birlikte verimli çalışmalar yaptıklarını kaydetti.