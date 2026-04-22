Çocuklar Bursa Meclisi'nde Geleceği Belirledi

BURSA'nın 17 ilçesinden gelen çocuklar 'Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi Çocuk Oturumu'nda, başkanlık ve meclis üyelerinin koltuklarına oturarak, Bursa'nın geleceğine ilişkin kararlar aldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106'ncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında 'Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Çocuk Oturumu', Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'nın katılımıyla gerçekleşti. Programa Kosova, Makedonya ve Gürcistan ile Bursa'nın 17 ilçesinden gelen çocuklar katıldı. Konuşmasına meclise defalarca katıldığını ancak ilk defa bu kadar heyecanlı olduğunu vurgulayarak başlayan Şahin Biba, "Karşıma bakınca rengarenk çiçekler görüyorum, ışık görüyorum, umut görüyorum, gelecek görüyorum. Hoş geldiniz sevgili çocuklar. 23 Nisan, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı gündür. 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, bağımsızlığımızın ve milli irademizin simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu günü sizlere armağan etti. Bu armağan, sizlere ne kadar güvendiğinin ve sizleri ne kadar önemsediğinin en büyük göstergesidirö dedi.

'ATACAĞINIZ HER ADIM ÜLKEMİZİ İLERİYE TAŞIYACAK'

Çocukların geleceğin teminatı olduğunu söyleyen Biba sözlerine şöyle devam etti:

"Unutmayınız ki şu anda oturduğunuz bu koltukların asıl sahipleri sizlersiniz. Hepiniz bir gün burada meclis üyesi, belediye başkanı, milletvekili, bakan, hatta cumhurbaşkanı olacaksınız. Eğitimden spora, sağlıktan sanata kadar birçok alanda bu ülkeye hizmet edecek, çok önemli görevler üstleneceksiniz. Bu yüzden atacağınız her adımda ülkemizi daha ileriye taşıyacak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize armağan ettiği bu ülkeyi ve bayrağımızı daha yükseklere hep birlikte taşımak için mücadele edeceksiniz. Ben daha fazla konuşmak istemiyorum, çünkü bugün söz bende değil, sizde olmalı. Bu nedenle konuşmak isteyen herkesi kürsüye davet ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Hepinizi gözlerinizden tek tek öpüyorumö

'ÇOCUKLARIN SESİ OLMANIN HEYECANINI YAŞIYORUM'

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, başkan koltuğuna oturan Merve Nur Uçkar ise, Bursalı çocuklar adına oturum başlangıç konuşmasını gerçekleştirdi. Uçkar, "Değerli Meclis üyeleri, sevgili arkadaşlarım, bugünkü 'Geleceğe Açılan Meclis: Çocuk Meclisi' özel oturumunu açıyorum. Bugün bu koltuğu sembolik olarak devralırken, çocukların sesi olmanın heyecanını yaşıyorum. Bu benim için büyük bir mutluluk ve gurur. 23 Nisan, sadece çocukların bayramı değil, bizlere duyulan güvenin, verilen değerin ve geleceğe bırakılan en güzel mirasın günüdür. Bugün burada, çocukların fikirlerini paylaşmak, düşüncelerini ifade etmek ve şehrimiz için güzel öneriler geliştirmek üzere toplandık. Çünkü biz çocuklar; hayal kuran, öğrenen, üreten ve geleceği güzelleştirecek olanlarız. Bizlere fırsat verildiğinde çok güzel işler başarabiliriz. Değerli Meclis üyeleri, yaşadığımız bu kentte fikirlerimiz ve sorumluluklarımız çok önemlidirö dedi.

Konuşmaların ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba; Kosova, Makedonya ve Gürcistan'dan ülkelerini temsilen gelen 15 çocuğa çeşitli hediyeler verdi.

