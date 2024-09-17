Çocuklar İçin Yeni Destek Projesi - Son Dakika
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Çocuklar İçin Yeni Destek Projesi

Çocuklar İçin Yeni Destek Projesi

Bakan Göktaş, eylül ayı için 1 milyar 54 milyon lira sosyal destek ödemelerini açıkladı.

17.09.2024 15:16
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Eylül ayı için toplam 1 milyar 54 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesini vatandaşlarımızın hesaplarına yatırdık. Bu programla ailelerimize, çocuklarımızın sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanmasına katkı sunuyoruz." dedi.

Göktaş, Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'nin açılışında, Hatay'da sadece yeni bir yaşam alanının kapılarını açmadıklarını, aynı zamanda çocuklara güzel bir gelecek sunmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Açılışını yaptıkları çocuk evleri sitesiyle, çocuklara kendilerini güvende hissettikleri, yeni ve sıcak bir yuva sunduklarını belirten Göktaş, "Bu yeni başlangıçla onların mutlu bir yaşam sürmeleri için önemli bir adım atıyoruz. Bu yeni mekanın, kalplerine sevgiyle dokunacağımız her bir çocuğumuzun gönül dünyasına güzel anılar birikmesine vesile olacağına inanıyorum. Çocuk evleri sitemizin Hatay için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Göktaş, çocukların hayat standartlarını iyileştirmek ve onların eşit imkanlarla sağlıklı bir şekilde büyümeleri için uygun koşulları sağlamanın her zaman temel öncelikleri olduğunu vurgulayarak, sosyal politikalarını çocuğun üstün yararı ilkesini temel alarak geliştirdiklerini anlattı.

Hayata geçirdikleri her bir projeyi ve gerçekleştirdikleri her bir çalışmayı bu ilke doğrultusunda uyguladıklarını dile getiren Göktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şunu çok iyi biliyoruz ki çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu bir şekilde yetişmeleri, ülkemizin gelişiminin ve refahının teminatıdır. Bir çocuğa verilen destek ve güven, onların kendilerine olan inancını da ayrıca güçlendirir. Sahip olduğu potansiyeli gerçekleştirdiğinde ise hem kendine daha iyi bir gelecek kurmasını sağlar hem de bir parçası olduğu toplumun geleceğine katkı sunar. Bu anlamda çocuklarımıza iyi bir eğitim vermek, sağlıklı bir çevrede büyümelerini sağlamak ve onların güvenliğini korumak hepimizin ortak görevidir. Bu anlamda Bakanlık olarak, herhangi bir sebeple ailesinden uzak düşmüş çocuklarımıza, devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek yeni modellerle hizmet sunuyoruz."

"14 bin 659 çocuğumuzun aile ortamında büyümelerini sağlıyoruz"

Göktaş, aileyi temel alarak geliştirdikleri yeni hizmet modelleriyle çocukların sıcak bir yuva ortamında yaşamalarını sağladıklarını ifade etti.

Bu anlamda çocuk bakım kuruluşlarında koğuş tipi modelden ev tipi modele geçerek büyük bir hizmet dönüşümü gerçekleştirdiklerini belirten Göktaş, "Bugün, Türkiye'nin dört bir yanında, 14 bin 659 çocuğumuzun sevgi dolu bir aile ortamında büyümelerini sağlıyoruz. Hatay'da ise 2 çocuk evleri sitesiyle, 62 çocuğumuza koruma ve bakım hizmeti sunuyoruz." diye konuştu.

Açılışını gerçekleştirdikleri çocuk evleri sitesiyle 80 çocuğun daha hem fiziksel hem de duygusal ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir yaşam alanı oluşturduklarını ifade eden Göktaş, bir yandan çocuklara güvenli, destekleyici ve sevgi dolu bir ortam sunarken, diğer yandan onların yeteneklerini geliştirecekleri çeşitli sosyal ve sportif alanlar sağladıklarını bildirdi.

Göktaş, tüm kaynakları ve fırsatları sağlayarak çocukların kendi gelecekleri için daha umutlu bir başlangıç yapmalarını sağlamayı hedeflediklerini anlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da dile getirdiği gibi 'Aydınlık yüzlerine bakarak heyecanlandığımız çocuklarımız yarınların güçlü Türkiye'sini tesis edecek en zengin cevherimizdir'. Bu inançla, çocuklarımızı geleceğe en güzel şekilde hazırlayacak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi

Bakan Göktaş, Sosyal ve Ekonomik Destek Programı ile çocukların gelişimini ailelerinin yanında takip ettiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eylül ayı için toplam 1 milyar 54 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesini vatandaşlarımızın hesaplarına yatırdık. Bu programla ailelerimize, çocuklarımızın sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanmasına katkı sunuyoruz. Ayrıca ailelerin ve çocukların psikososyal destek hizmetiyle güçlenmesini sağlayarak, çocuklarımız için sportif, kültürel, akademik ve sosyal etkinlikler hayata geçiriyoruz. Sağladığımız bu imkanlarla çocuklarımızın hem bireysel gelişimlerine hem de sosyal becerilerini artırmalarına destek olmaya devam edeceğiz."

Göktaş, Bakanlık olarak çocukları korumak ve onları geleceğe hazırlamak için kamu ve sivil toplum kuruluşları işbirliğini önemsediklerine dikkati çekerek, açılışını gerçekleştirdikleri çocuk evleri sitesinin de bu işbirliğinin kıymetli bir sonucu olduğunu anlattı.

Çocuklar için tasarlanmış ve hayata geçirilmiş bu yaşam alanının kendileri için çok özel başka bir anlamının daha bulunduğunu belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu kuruluşun yapılması fikri TUSAŞ'ta daha önce üst düzey yönetici görevinde bulunan rahmetli Serdar Demir'e aittir. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ben eminim ki Serdar kardeşimiz bu projeyi hayata geçirdiğinde böyle bir deprem olacağını asla öngörmemişti. Şu anda o kadar fazla dualar alacak ki ben tekrardan kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Buradan çıkacak tüm çocuklarımızın dualarının Serdar kardeşimize olacağına inanıyorum. TUSAŞ ile Mutlu Hayatlar İyilik ve Yardımlaşma Derneği, Serdar Demir kardeşimizin anısını yaşatmak üzere çocuk evleri sitesinin yapımı için çalışmaları yürüttü. Geçtiğimiz yıl, Dünya Kız Çocukları Günü'nde temellerini attığımız bu kuruluşumuz bir yıl dolmadan tamamlandı."

Göktaş, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Mahinur Özdemir Göktaş, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, hatay, Çocuk, Eylül, Son Dakika

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