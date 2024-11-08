Çocuklardan Filistin'e Destek

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Balıkesir'in Havran ilçesinde bir okulda "Çocuk Gözüyle Filistin Projesi" kapsamında düzenlenen etkinlikte, İsrail'in saldırıları nedeniyle büyük dram yaşanan Gazze'deki çocukların özgürlüklerine kavuşmaları temennisiyle resimler çizildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" (ÇEDES) kapsamında, Temaşalık İlkokulu'ndaki etkinliğe 4'üncü sınıftan "Değerler Kulübü" üyesi 21 öğrenci katıldı.

Psikologlar ve rehber öğretmenler eşliğinde öğrencilerden Filistin'de yaşananlardan yola çıkarak hayallerindeki resimleri çizmeleri istendi.

Öğrenciler tarafından yapılan resimler, proje sonunda, Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen şiir ve sloganlar eşliğinde açılacak sergide ilçe halkıyla buluşturulacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir, AA muhabirine, rehber öğretmen Ayça Yıldırım'ın öğrencileriyle Filistin'de yaşananlara yönelik duyarlılığı göstermek amacıyla proje başlattıklarını vurguladı.

Öğrencilerin çok güzel bir çalışma yaptığını ifade Aydemir, "Bu çocukların duyarlılığı ve öz güvenleri, tüm insanların kardeşlik duygularını pekiştireceğine inanıyoruz." dedi.

Okulun rehber öğretmeni ve ÇEDES Okul Başkanı Ayça Yıldırım da "Çocuk gözüyle Filistin nasıl görünüyor?" düşüncesinden yola çıkarak resim diliyle mesaj vermeye çalıştıklarını aktardı.

Projenin hassas ve manevi değerinin yüksek olduğunu vurgulayan Yıldırım, resim ve rehber öğretmenleri ile iki psikoloğun da projeye destek olduğunu söyledi.

Psikolog Ferda Sayın, çocukların ruhsal alanlarındaki kaygıları ve empati duygularında daha sağlıklı yol alabilmeleri için projede destek olduğunu ifade etti.

Resimleriyle projeye katılan öğrenciler ise saldırıların sona erdiği özgür Filistin'de çocukların el ele tutuşup dans ettiği, Türkiye'nin de desteğiyle yeni evler inşa edildiğini anlatmaya çalıştıklarını belirtti.