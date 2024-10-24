Çocukların %74'ü Dijital Oyun Oynuyor - Son Dakika
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Çocukların %74'ü Dijital Oyun Oynuyor

TÜİK'in araştırmasına göre, Türkiye'deki 6-15 yaş grubu çocukların %74'ü dijital oyun oynuyor.

24.10.2024 12:16
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Türkiye'de 6-15 yaş grubundaki çocukların yüzde 74'ü dijital oyun oynadığını belirtirken bunlardan yarıya yakınının hafta sonu günde yaklaşık 2 saat ve daha fazla zamanını bu eyleme ayırdığı belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "2024 yılı Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması"nın sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de 6-15 yaş kategorisindeki çocukların yüzde 91,3'ü internet kullanırken yüzde 74'ü dijital oyun oynadığını bildirdi. Cinsiyet ve yaş grubuna göre incelendiğinde, erkek çocukların yüzde 82,8'inin, kızların ise yüzde 64,8'inin dijital oyun oynadığı kayıtlara geçti.

Bu oran, 6-10 yaş grubundaki erkeklerde yüzde 80,6, kızlarda yüzde 70,6, 11-15 yaş grubundaki erkek çocuklarda yüzde 85, kızlarda ise yüzde 58,7 oldu.

Dijital oyun oynayan çocukların yüzde 90,8'i bunu düzenli yaptıklarını beyan etti. Bu çocukların yüzde 25,6'sının hafta içi, yüzde 41,8'inin ise hafta sonu günde yaklaşık 2 saat ve daha fazla süre dijital oyun oynadığı belirlendi. Söz konusu sürede dijital oyun oynayan çocuklar hafta içi 6-10 yaş grubunda yüzde 21,8, 11-15 yaş grubunda yüzde 29,8 oldu. Bu oranlar hafta sonu sırasıyla yüzde 37,4 ve yüzde 46,6 olarak kaydedildi.

Çocukların yüzde 40,1'i planladığı süreden daha fazla oyun oynadı

Düzenli dijital oyun oynayan çocuklara buna ilişkin kişisel düşünceleri de soruldu. Çocukların yüzde 46,3'ü ebeveynlerinin kendisi hakkında çok fazla oyun oynadığını düşündüklerini ifade etti. Bu çocukların yüzde 40,1'i planladığı süreden daha fazla oyun oynadığını, yüzde 35,6'sı oyun oynamanın sorumluluklarını aksatmaya neden olduğunu, yüzde 29,9'u oyun oynamak için çok fazla zaman harcadığını ve yüzde 23,4'ü dijital oyun oynamadığı zaman kendisini huzursuz ve mutsuz hissettiğini bildirdi.

Ekran başında daha fazla kalabilmek için daha az kitap okudular

Çocuklara, bilgisayar, cep telefonu veya akıllı telefon, internet ve sosyal medya kullanımı, dijital oyun oynama, TV izleme gibi faaliyetler için ekran başında geçirdikleri sürenin neden olduğu durumlar da soruldu.

Buna göre, çocukların yüzde 34,4'ü ekran başında daha fazla zaman geçirdiği için daha az kitap okuduğunu belirtti. Bunu yüzde 33,3 ile daha az ders çalışmak, yüzde 25,5 ile ailesiyle daha az vakit geçirmek, yüzde 18,6 ile arkadaşlarıyla yüz yüze daha az görüşüp, daha az oyun oynamak ve yüzde 17,2 ile daha az uyumak takip etti.

(Bitti)

Kaynak: AA

Teknoloji, Türkiye, Eğitim, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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