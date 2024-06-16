Çocukluk Hayalini Gerçekleştiren Kadın Subay: Gizem Ayşegül Alanur - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çocukluk Hayalini Gerçekleştiren Kadın Subay: Gizem Ayşegül Alanur

Gizem Ayşegül Alanur, asker üniforması sevdasıyla peşinden koştuğu çocukluk hayalini gerçekleştirerek Siirt'te üsteğmen olarak görev yapmaktadır. Alanur, jandarma olma hayalini ilkokul yıllarında gördüğü garnizon komutanının üniformasına hayran kalmasıyla başlamıştır. Adnan Menderes Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi mezunu olan Alanur, jandarma subayı olarak göreve başlamış ve Siirt'te İlçe Jandarma Komutanı olarak atanmıştır. Alanur, Türk bayrağına olan sevgisi ve vatanını seven bir çocuk olarak yetiştirilmesiyle jandarma sevgisini içine yerleştirmiştir. Kendisi ve ailesi, Türk kadın subay olarak görev yapmanın gururunu yaşamaktadır.

16.06.2024 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asker üniforması sevdasıyla peşinden koştuğu çocukluk hayalini gerçekleştiren Gizem Ayşegül Alanur, Siirt'te üsteğmen olarak görev yapıyor.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde dünyaya gelen Alanur, ilkokul yıllarında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreninde gördüğü garnizon komutanının üniformasına hayran kalarak, jandarma olma hayalini kurmaya başladı.

Alanur'un bu hayalini pekiştiren diğer bir anı ise küçük bir kız çocuğuyken 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kendisini omuzlarında taşıyan babasıyla katıldığı törende, bir jandarma personelinin onu Türk bayrağına ulaştırarak, "Bu şanlı bayrağımızı taşımak herkesten çok senin hakkın." sözleri oldu.

Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Alanur, Haccettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde eğitimine devam ederken 2017 yılında girdiği jandarmanın subaylık sınavında başarılı oldu.

Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında zorlu eğitimler alarak komando olan Alanur, Türkiye'de sivil kaynaktan jandarma teşkilatına alınan ilk 8 kadın subay arasında yer aldı.

Yaklaşık 5 yıl önce subay olarak göreve başlayan Alanur, Siirt'in Tillo ilçesinde İlçe Jandarma Komutanı olarak görevlendirildi ve Siirt'te bu görevi yapan ilk kadın subay oldu.

"Ne zaman yolda bir jandarma görsem gözlerim dolardı"

Şu anda İl Jandarma Komutanlığında görev yapan 30 yaşındaki Gizem Ayşegül Alanur, AA muhabirine, küçüklüğünde kurduğu hayallere kavuşan bir Türk kadın subay olarak görev yapmanın gururunu yaşadığını söyledi.

"Ne zaman yolda bir jandarma görsem gözlerim dolar, mutluluk içinde onları karşılardım. Oradan jandarma sevgisi içime yerleşmiş oldu." ifadelerini kullanan Alanur, anne ve babasının kendisini vatanını ve milletini seven bir çocuk olması yönünde yetiştirdiğini belirtti.

Mesleki olarak ilerlemesi yolunda ailesinin kendisini desteklediğini anlatan Alanur, 2019 yılında göreve başladığını, eşinin de aynı teşkilatta subay olarak hizmet ettiğini kaydetti. Alanur, şöyle konuştu:

"Zorlu eğitimlerden erkek devrelerimiz ne yaparsa biz de aynısını yaparak geçtik. Zor şartlarda ülkemizde terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik aldığımız bütün eğitimleri, bilgi birikimimizi şu anda teşkilatımızın saflarında vatandaşımıza sunuyoruz. Bundan dolayı çok mutluyuz. Edindiğim tecrübe ve kazanımlarımın kız çocuklarının geleceğe yönelik asker olabilme hayallerini desteklemek adına güzel örnekler olduğunu düşünüyorum."

Kız kardeşinin de hemşire olduğunu kaydeden Alanur, kendilerine verilen emeğin karşılığını ailelerine, vatan ve millete en iyi şekilde vermeye gayret gösterdiklerini dile getirdi.

"Çocukluk hayaline kavuşmuş biri olarak çok mutluyum"

Hedefinin büyük olduğunu ve bu doğrultuda çalıştığını dile getiren Alanur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocukluk hayaline kavuşmuş biri olarak çok mutluyum. Bundan sonraki hedefim, basamak basamak ilerleyip aldığım her görevde en iyisini yapabilmek. Hayatım boyunca asla küçük hedefler koymadım. Şu an hedefim, biraz iddialı bir cümle olsa da jandarma teşkilatının ilk kadın genel komutanı olmak. Hedeflerim bu yönde, atacağım adımlar hep bu yönde olacak. Bu süreçte aldığım tüm görevlerden bilgi, birikim, tecrübe kazanma planlarım var."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün jandarma teşkilatı ile ilgili söylediği "Türkiye Cumhuriyeti Jandarması her zaman yurt, ulus ve Cumhuriyet'e aşk ve sadakatle bağlı, tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir kanun ordusudur." sözüne vurgu yapan Alanur, 185 yıldır olduğu gibi bundan sonra da tüm personelin başta terörle mücadele olmak üzere, emniyet ve asayişin sağlanmasında, vatandaşın huzur ve güven içinde yaşamını sürdürmesi amacıyla çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Hacettepe Üniversitesi, Adnan Menderes, Jandarma, Çocukluk, Türkiye, Çocuk, Siirt, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocukluk Hayalini Gerçekleştiren Kadın Subay: Gizem Ayşegül Alanur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:15 Eylem Tok ve oğlu nasıl yakalandı 20 gün önce atılan imza, firarın sonunu getirmiş Eylem Tok ve oğlu nasıl yakalandı? 20 gün önce atılan imza, firarın sonunu getirmiş
10:52 15 yaşındaki Hacer, eski sevgilisi tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü 15 yaşındaki Hacer, eski sevgilisi tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü
09:24 Özel’den Erdoğan’ın “İadeiziyareti hazmedemediler“ sözlerine yanıt gecikmedi Özel'den Erdoğan'ın "İadeiziyareti hazmedemediler" sözlerine yanıt gecikmedi
08:59 Kaçan boğa binanın çatısına çıktı Sahipleri bin bir zorlukla yakaladı Kaçan boğa binanın çatısına çıktı! Sahipleri bin bir zorlukla yakaladı
07:28 Cumhur İttifakı’nda çatlak mı var Devlet Bahçeli’den bayram sabahı çok net mesaj Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli'den bayram sabahı çok net mesaj
11:24 Fenomen Kandıralı Ferdi, iki kadınla kavga etti Fenomen Kandıralı Ferdi, iki kadınla kavga etti
11:06 Antalya Havalimanı’nda 200 bin yolcuyla rekor kırıldı Dakikada 1 uçak iniş-kalkış yaptı Antalya Havalimanı'nda 200 bin yolcuyla rekor kırıldı! Dakikada 1 uçak iniş-kalkış yaptı
10:24 Bir Kurban Bayramı klasiği Hastaneler yaralı kasaplarla dolup taşıyor Bir Kurban Bayramı klasiği! Hastaneler yaralı kasaplarla dolup taşıyor
10:19 Özgür Özel’den emekli maaşına ve asgari ücrete zam için net cevap: Meydanları doldurur en sert tepkiyi gösteririz Özgür Özel'den emekli maaşına ve asgari ücrete zam için net cevap: Meydanları doldurur en sert tepkiyi gösteririz
10:09 MasterChef Türkiye’de duygusal anlar Yarışmacının hayat hikayesi herkesi etkiledi MasterChef Türkiye'de duygusal anlar! Yarışmacının hayat hikayesi herkesi etkiledi
09:49 Eşiyle sorunlar yaşayan polis memuru intihar etti Eşiyle sorunlar yaşayan polis memuru intihar etti
09:38 İplerini koparan kurbanlık dana 5 kişiyi yerlerde sürükledi İplerini koparan kurbanlık dana 5 kişiyi yerlerde sürükledi
09:24 Bakan Uraloğlu duyurdu İşte bayram tatilinde ulaşımın ücretsiz olacağı yerler Bakan Uraloğlu duyurdu! İşte bayram tatilinde ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
08:42 Cezaevinden çıkan Nihal Candan doğum gününü kutladı Yazdığı not fotoğrafın önüne geçti Cezaevinden çıkan Nihal Candan doğum gününü kutladı! Yazdığı not fotoğrafın önüne geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 11:41:47. #1.13#
SON DAKİKA: Çocukluk Hayalini Gerçekleştiren Kadın Subay: Gizem Ayşegül Alanur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement